۲ ساختمان پایگاه اورژانس در استان ایلام افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صیدنور علیمرادی عنوان کرد: ساختمان پایگاه اورژانس جاده‌ای شهرستان چوار که ۳۰ درصد اعتبار ساخت و ساز آن ساختمان از اعتبارات نفت و ۷۰ درصد از طریق سازمان اورژانس کشور و اوراق خزانه تامین شده است افتتاح می‌شود.

وی افزود: همچنین تجهیزات زیستی این پایگاه نیز ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات اورژانس است و پرسنل در نظر گرفته شده برای این پایگاه ۹ نفر و یک دستگاه آمبولانس مجهز است.

علیمرادی ادامه داد: ساختمان پایگاه شهری بدره نیز با تجهیزات زیستی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با ۹ پرسنل و یک دستگاه آمبولانس نیز در دهه فجر افتتاح می‌شود.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام یادآور شد: ۷۵ درصد اعتبارات این پروژه از اعتبارات استانی و ۲۵ درصد نیز از اعتبارات سازمان اورژانس کشور تامین شده است.