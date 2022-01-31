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۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۴۴

رئیس اورژانس استان ایلام:

۲ ساختمان پایگاه اورژانس در استان ایلام افتتاح می شود

۲ ساختمان پایگاه اورژانس در استان ایلام افتتاح می شود

ایلام-رئیس اورژانس استان ایلام از افتتاح ۲ ساختمان پایگاه شهری و جاده‌ای اورژانس ۱۱۵ همزمان با دهه فجر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صیدنور علیمرادی عنوان کرد: ساختمان پایگاه اورژانس جاده‌ای شهرستان چوار که ۳۰ درصد اعتبار ساخت و ساز آن ساختمان از اعتبارات نفت و ۷۰ درصد از طریق سازمان اورژانس کشور و اوراق خزانه تامین شده است افتتاح می‌شود.

وی افزود: همچنین تجهیزات زیستی این پایگاه نیز ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات اورژانس است و پرسنل در نظر گرفته شده برای این پایگاه ۹ نفر و یک دستگاه آمبولانس مجهز است.

علیمرادی ادامه داد: ساختمان پایگاه شهری بدره نیز با تجهیزات زیستی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با ۹ پرسنل و یک دستگاه آمبولانس نیز در دهه فجر افتتاح می‌شود.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام یادآور شد: ۷۵ درصد اعتبارات این پروژه از اعتبارات استانی و ۲۵ درصد نیز از اعتبارات سازمان اورژانس کشور تامین شده است.

کد مطلب 5413713

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