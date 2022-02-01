کمیته استیناف رای نهایی را صادر کرد/ تخفیف ۶۵۰ میلیون تومانی!

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال چند ماه پیش باشگاه گل گهر را به دلیل استفاده از «اریک بوکوم باگناما» بازیکن غیر مجاز گابنی در دیدار با استقلال، سپاهان و پیکان ۳ بر صفر بازنده اعلام کرد. بر اساس این حکم، سپاهان و پیکان هر کدام سه و استقلال دو امتیاز گرفتند و معادلات جدول لیگ برتر دستخوش تغییر شد.

بر این اساس، باشگاه گل گهر به کمیته استیناف فدراسیون شکایت کرد و خواهان تجدید نظر در این رای شد.

کمیته استیناف هم بعد از چند هفته بحث و بررسی، سرانجام امروز سه شنبه رای پرونده را اعلام کرد که براساس آن رای کمیته انضباطی مبنی بر بازنده شدن تیم گل گهر برابر تیم های سپاهان و پیکان و استقلال تایید شد.

تنها تفاوت رای کمیته استیناف با کمیته انضباطی تخفیف در جریمه نقدی تیم گل گهر از ۷۰۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان است که در این رای اعمال شده است.

در خصوص تجدید نظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۵ کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر بازنده اعلام شدن تیم فوتبال بزرگسالان آن باشگاه در لیگ برتر فوتبال ایران، با نتایج سه بر صفر در مسابقات مقابل تیم های استقلال تهران، پیکان تهران و سپاهان اصفهان و پرداخت هفت میلیارد ریال به عنوان جریمه نقدی به لحاظ استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام "اریک بابو باگناما بوکوم" تبعه کشور گابن و نیز محرومیت سه ماهه بازیکن مذکور و جریمه نقدی دو میلیارد ریالی، صادر شده است که شرح مفصل ماوقع در دادنامه معترض عنه منعکس است.

علی ایحال آنچه که ملحوظ نظر است اینکه تجدید نظر خواه معتقد است مدارک مربوط به بازیکن یاد شده با مکاتباتی که از طریق ایمیل و به واسطه دپارتمان روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران با فدراسیون کشور گابن صورت پذیرفته، مورد تائید واقع و بر اساس آنها کارت بازی برای بازیکن صادر شده که او را در زمره بازیکنان مجاز قرار داده است،

ولیکن وقوف بر این امر که، الزامات ناشی از مقررات که به منظور حفظ یکپارچگی و حراست از خوشنامی فوتبال کشور در ابعاد داخلی و بین المللی، وضع شده اند همگان را ملزم به رعایت مقررات مدون می نماید،

لذا در راستای حفظ یکپارچگی و جلوگیری از تبعات جذب افراد فاقد صلاحیت های فنی مناسب با فوتبال کشور، دستور العمل جذب بازیکنان و مربیان خارجی در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ به تصویب هیات رئیسه محترم فدراسیون فوتبال رسید تا بر اساس مفاد بند ۲-۲-۲ آن، جذب بازیکن در حوزه قاره آفریقا که تبعه کشورهای آفریقای جنوبی، کامرون، ساحل عاج، سنگال، تونس، الجزایر، مصر، نیجریه، مراکش و غنا نیستند، در صورتی امکان پذیر است که در دو سال منتهی به عقد قرارداد با باشگاه ایرانی، حداقل در چهار مسابقه رسمی و دوستانه تیم ملی بزرگسالان کشور خود بازی کرده باشد.

وانگهی بند ۱-۷-۲ همان دستور العمل ناظر بر بند ۱۴ دستور العمل تنظیم قراردادها با مربیان، بازیکنان، عوامل اجرایی و کارگزاران فوتبال مصوب ۱۳۹۹/۶/۳۰ سازمان محترم لیگ فوتبال کشور، مسئولیت تهیه و احراز اصالت هر گونه مدارک مرتبط با بازیکن را به عهده باشگاه گذارده است و صرف تصریح به تائید دپارتمان روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در قسمت اخیر بند ۱-۷-۲ که فقط وظیفه انجام مکاتبات و تائید وصول نامه ها را داشته است نه احراز شرایط و صحت مدارک ابرازی، رافع مسئولیت باشگاه جاذب نیست.

از این رو تجدید نظر خواه ضرورت و تکلیف داشته است به طرق مختلف دیگر، همانگونه که در این پرونده، باشگاه سپاهان اصفهان از طریق بررسی صفحه رسمی فیس بوک و توئیتر فدراسیون کشور گابن به فقدان شرایط انجام حداقل چهار بازی در تیم بزرگسالان بازیکن مذکور پی برده است، از حائز شرایط بودن بازیکن مورد نظر خود اطمینان حاصل می نمود.

در این خصوص، وکیل محترم باشگاه تجدید نظر خواه در پاسخ به سوال ۲۰ صفحه دوم جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر، نقش و اقدام باشگاه در حصول اطمینان از مجاز بودن بازیکن بیان داشته است که " بازیکن خودش نامه را از فدراسیون گابن ارائه کرد و ما به جز فدراسیون ایران از جای دیگر بررسی نکردیم ".

به هرحال از آنجاییکه بررسی ایمیل های واصله از لحاظ منشاء ارسال و تشخیص هک یا جعلیت آنها، صرفاً از طریق پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا امکان پذیر بوده، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به درستی و دقت کامل، اقدام به استعلام از پلیس فتا به منظور کشف واقع می نماید و دست آورد آن احراز جعل مفادی اطلاعات بازیکن است.

در بررسی های انجام یافته از سوی ارکان بدوی و تجدید نظر قضایی فدراسیون فوتبال، این نتیجه حاصل شده است که آقای اریک بابو باگناما بوکوم، فاقد حداقل چهار بازی رسمی یا دوستانه تیم ملی کشورش در رده بزرگسالان می باشد و باشگاه تجدید نظر خواه نیز دلیل و مدرکی، خلاف این امر را ارائه نداده است.

از این رو بازیکن مزبور فاقد شرایط لازم جهت ثبت نام تلقی و ماده ۶۱ مقررات انضباطی ضمانت اجرای دستور العمل های صادره یاد شده می باشد.

لذا مطابق با بند های الف و ب قسمت ۱ ماده ۶۱، ایشان بازیکن غیر مجاز محسوب و متاثر از قسمت ۲ همان ماده، نتیجه استفاده از او در هر مسابقه بازنده اعلام شدن تیمش با نتیجه سه بر صفر در مقابل تیم حریف است.

علیهذا بنا به مراتب مذکور، تجدید نظر خواهی غیر وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰۶-۹۴-۹۳ و بند ۵ ماده ۲۸ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال و با اعمال تخفیف در میزان جریمه نقدی باشگاه تجدید نظر خواه و تقلیل آن به پانصد میلیون ریال، دادنامه تجدید نظر خواسته با اصلاح جریمه نقدی هفت میلیارد ریالی به پانصد میلیون ریال، عیناً تائید و اعلام می شود.

رای صادره قطعی است.