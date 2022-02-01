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۱۲ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۴۳

فرماندار دماوند:

پروژه کمربندی جنوبی دماوند ۳۰ هزار میلیارد اعتبار ملی نیاز دارد

پروژه کمربندی جنوبی دماوند ۳۰ هزار میلیارد اعتبار ملی نیاز دارد

دماوند- فرماندار دماوند با اشاره به اینکه احداث پروژه کمربندی جنوبی مطالبه به حق مردم شهرستان است گفت: این پروژه ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار ملی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص احداث کمربندی جنوبی دماوند اظهار داشت: یکی از مطالبات به حق مردم شریف شهرستان دماوند، ایجاد کمربندی جنوبی در این شهرستان است که مسئولان از سال‌های گذشته پیگیر احداث این کمربندی شده بودند.

وی گفت: موضوع احداث کمربندی نیاز به اعتبار بالایی دارد که، نیازمند کمک ملی است و در اعتبارات شهرستانی و حتی استانی هم نمی‌توان برای احداث این پروژه اقدام کرد.

فرماندار شهرستان دماوند بیان کرد: برای جذب اعتبارات، پیگیری‌های لازم انجام و این پیگیری‌ها از طرف استاندار تهران و نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در این زمینه رایزنی‌های لازم را داشتند.

طاهر خانی اضافه کرد: با وزیر راه و شهرسازی هم رایزنی‌های لازم را انجام دادیم و امیدواریم بتوانیم در سال آینده احداث کمربندی دماوند را آغاز کنیم.

فرماندار دماوند ضمن عرض تسلیت به خانواده‌هایی که در تصادف منطقه گیلاوند روز گذشته داغدار شدند، تصریح کرد: به دلیل نبود کمربندی، شاهد اتفاقات تلخ بودیم که دیروز هم شاهد یک تصادف زنجیره‌ای در منطقه گیلاوند بودیم که امیدواریم با آغاز پروژه کمربندی دماوند، شاهد این گونه حوادث تلخ نباشیم.

وی ادامه داد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا کمربندی جنوبی دماوند را در دولت مردمی آیت الله رئیسی افتتاح کنیم تا این پروژه که یکی از مطالبات به حق مردم شریف دماوند است، با مبلغی بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پروژه است با حمایت‌های تمامی مسؤولان شاهد افتتاح آن باشیم.

کد مطلب 5414580

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