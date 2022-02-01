بیان دستاوردهای نظام باعث یأس و ناامیدی دشمنان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی باقری بنابی در جمع اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان بناب ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و نهضت اسلامی ایران اظهار کرد: امام راحل (ره) در عصر ستم شاهی پرچم استقلال و آزادی کشور را برافراشت و با کمک مردم آگاه ایران انقلاب را به ثمر رساند.

وی افزود: ملت ایران در ۴۳ سال گذشته انقلاب باوجود فشارهای که به آنها تحمیل شد، مستقل و سرافراز ایستادند و فشارها را تحمل کردند و حتی از جان خود گذشتند اما پای آرمان‌های خود ایستادند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با بیان اینکه دشمنان اعتراف کرده‌اند که فشارهای آنان اثری بر ملت ایران نداشته است؛ خاطرنشان کرد: روزگاری تصور می‌کردند انقلاب ایران چند ماه دوام نمی‌آورد ولی امروز تمام آزادی خواهان دنیا ایران و انقلاب اسلامی ایران را قبله آمال خود می‌دانند.

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و تأکید بر مردمی برگزار شدن جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، درگذشت مرجع عالیقدر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی را تسلیت گفت.

مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان بناب نیز در این جلسه گفت: بیش از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و هر روز شاهد بالندگی و پیشرفت در عرصه‌های مختلف هستیم.

یحیی حیدری با بیان اینکه رمز موفقیت کشور ایستادگی و صلابت است و باید به مطالبه به حق مردم توجه شود؛ افزود: تلاش دشمنان در فضای مجازی ترویج فتنه و ناامید کردن مردم است که باید با بصیرت افزایی و تبیین برنامه‌های انقلاب اسلامی با آنها مقابله کنیم و این رسالت بر عهده تمام مسئولین است.

فرمانده سپاه ناحیه بناب سپس از برگزاری بیش از ۷۰۰ عنوان برنامه در طول ایام دهه مبارک فجر در سطح شهرستان خبر داد و گفت: برپایی میز خدمت در مصلای اعظم، ویزیت رایگان بیماران در مناطق محروم، برگزاری مسابقات متعدد ورزشی، برگزاری یادواره‌های مختلف شهدا در شهر و روستاهای اطراف و افتتاح پروژه‌های عمرانی از جمله برنامه‌های شاخص دهه مبارک فجر در شهرستان بناب است.