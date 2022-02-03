ابلاغ فوری برای بررسی اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ بابک نگاهداری با اولویت فوری خواستار استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی برای اصلاح قانون موجود شده است.

به گفته کارشناسان ضعف‌ها و ابهامات قانون فعلی استفاده از سلاح سبب شده تا در برخی موارد پلیس نتواند اقتدار لازم را در برخورد با اراذل و اوباش داشته باشد و این باعث گستاخ‌تر شدن آنها در تعرض به حقوق مردم شده است.

بابک نگاهداری شهادت نیروهای حافظ امنیت کشور به واسطه ابهامات موجود در قانون استفاده از سلاح را غیر قابل قبول خوانده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ابراز امیدواری کرده با اصلاح قانون شاهد تکرار حوادث مشابه و شهادت خادمین عزیز نیروی انتظامی بدست اراذل و اوباش نباشیم.