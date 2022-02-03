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۱۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱:۱۱

از سوی رئیس مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفت؛

ابلاغ فوری برای بررسی اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح

ابلاغ فوری برای بررسی اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح

در پی شهادت یک پلیس در استان فارس به دست اراذل و اوباش، رئیس مرکز پژوهش های مجلس تهیه پیش نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط پلیس را به همکاران حقوقی مرکز ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ بابک نگاهداری با اولویت فوری خواستار استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی برای اصلاح قانون موجود شده است.

به گفته کارشناسان ضعف‌ها و ابهامات قانون فعلی استفاده از سلاح سبب شده تا در برخی موارد پلیس نتواند اقتدار لازم را در برخورد با اراذل و اوباش داشته باشد و این باعث گستاخ‌تر شدن آنها در تعرض به حقوق مردم شده است.

بابک نگاهداری شهادت نیروهای حافظ امنیت کشور به واسطه ابهامات موجود در قانون استفاده از سلاح را غیر قابل قبول خوانده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ابراز امیدواری کرده با اصلاح قانون شاهد تکرار حوادث مشابه و شهادت خادمین عزیز نیروی انتظامی بدست اراذل و اوباش نباشیم.

کد مطلب 5416326

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    نظرات

    • IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۵
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      درود بر شرفت. ،،، سریعتر این قانون مسخره را جمع کنید اقتدار انتظامی هارا زیاد کنید جامعه گستاخ وبی ادبی داریم ،،،، بداد خانوادها برسید
    • IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۵
      0 0
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      من ارتباطی با نیروهای مسلح ندارم به عنوان یک فرد عادی و خواهان امنیت امیدوارم قانون محکمی اعمال شود . خیلی ناراحت کننده است شهادت این آقا.
    • انقلابی IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
      0 0
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      بایدقانون تشدیدومبارزه وجمع اوری موادمخدرصنعتی درسطح کشورکه باعث ناامنی کشوروجامعه شده به رای گذاشته شود

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