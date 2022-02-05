اعتبار سنجی جایگزین ضامن می شود/حذف ضامن وام های زیر ۱۰۰ میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دسینه عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای تاکید رئیس جمهور و دستور ویژه وزیر اقتصاد و مطابق با بخشنامه جدید وزارت اقتصاد همزمان با سراسر کشور طرح حذف ضامن برای وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در حال حاضر در هرمزگان اجرا می شود و بانک ها موظف به رعایت این بخشنامه هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان افزود در طرح حذف ضامن که مشمولان آن در مرحله نخست کارکنان دولتی، مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند بانکها موظف هستند از متقاضیان وام های زیر ۵۰ میلیون تومان تنها گواهی کسر حقوق و از متقاضیان وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی گواهی کسر حقوق به اضافه چک یا سفته خود شخص وام گیرنده را بگیرند.

دسینه افزود: در این طرح اعتبار سنجی جایگزینی ضامن شده و افراد متقاضی وام باید با مراجعه به سامانه اعتبار سنجی www.mycredit.ir نسبت به میزان اعتبار خود اقدام کنند که در صورتی که رتبه اعتباری متقاضی A و B باشد میتوانند بدون ضامن نسبت به دریافت وام خود اقدام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: حدف ضامن به این معنی نیست که این برداشت و تفسیر ایجاد شود که از امروز همه افراد جامعه می توانند وام دریافت کنند، زیرا ضوابط پرداخت تسهیلات تغییر داده نشده و برای آن بودجه و اعتبار هم تعیین نشده است و تنها تفاوت ایجاد شده در این است که هر فرد طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد دیگر برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی نداشته و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی خواهد بود.

دسینه با اعلام اینکه ۱۳ بانک دولتی و نیمه دولتی ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، ملت، صادرات، رفاه، مهر ایران و پست بانک مشمول این طرح هستند خاطرنشان کرد: متقاصیان میتوانند بدون ضامن در صورت اعتبار سنجی وام خود را دریافت کنند.

نماینده وزیر اقتصاد در هرمزگان با بیان اینکه در چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر اینکه بعضی از بانکها اعلام کرده اند حذف ضامن در قبال سپرده گذاری یا بلوکه شدن بخشی از مبلغ وام یا شرط میزان حقوق بالای ۱۰ میلیون تومانی اجرا میشود تخلف بشمار میرود تصریح کرد: مردم میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف به بازرسی خود بانک یا بازرسی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان مراجعه و نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.