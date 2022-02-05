شرکت های فرانسوی و آمریکایی در حال خروج دائمی از امارات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البوابه الاخباریه الیمنیه، برخی منابع رسمی در ائتلاف متجاوز سعودی اعلام کردند که بسیاری از شرکت‌های خارجی به دنبال بستن دائمی دفاتر خود در امارات هستند.

این مسئله همزمان با افزایش تهدیدات و خطرات امنیتی پیرامون سرمایه گذاری در امارات در نتیجه تشدید حملات یمن به امارات اتفاق افتاد.

این منابع تأیید کردند که شرکت‌های فرانسوی و آمریکایی مقدمات نهایی برای انتقال دفاتر منطقه‌ای خود از امارات به سایر کشورها را فراهم کرده‌اند.

طبق اعلام این منابع، حملات نظامی یمنی‌ها به مواضع حیاتی و اقتصادی در ابوظبی و دبی باعث شده تا امارات به کشوری ناامن برای سرمایه گذاری تبدیل شود.

انقلابیون یمن اخیراً در سه مرحله عملیات طوفان یمن، ابوظبی و دبی را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار دادند. این حملات باعث شد تا تصویر ارائه شده از امارات به عنوان دهکده امن در رسانه‌ها، به کشوری ناامن تغییر پیدا کند.

در نتیجه این عملیات امارات شاهد خروج سرمایه گذاران خارجی بوده و این مسئله بزرگ‌ترین تهدید برای امارات به شمار می‌رود چرا که این کشور متکی به سرمایه گذاری خارجی است.

انقلابیون یمن بارها به امارات هشدار داده بودند در صورت کناره گیری نکردن از جنگ یمن باید منتظر حملات شدید یمنی‌ها باشد.