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۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ۲۱:۴۸

به دنبال حملات یمن به ابوظبی و دبی؛

شرکت های فرانسوی و آمریکایی در حال خروج دائمی از امارات هستند

شرکت های فرانسوی و آمریکایی در حال خروج دائمی از امارات هستند

عملیات سه گانه یمنی ها به امارات باعث شده تا این کشور به مکانی ناامن برای سرمایه گذاری خارجی تبدیل شود و به همین جهت برخی از شرکت های خارجی در حال خروج دائمی از امارات هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البوابه الاخباریه الیمنیه، برخی منابع رسمی در ائتلاف متجاوز سعودی اعلام کردند که بسیاری از شرکت‌های خارجی به دنبال بستن دائمی دفاتر خود در امارات هستند.

این مسئله همزمان با افزایش تهدیدات و خطرات امنیتی پیرامون سرمایه گذاری در امارات در نتیجه تشدید حملات یمن به امارات اتفاق افتاد.

این منابع تأیید کردند که شرکت‌های فرانسوی و آمریکایی مقدمات نهایی برای انتقال دفاتر منطقه‌ای خود از امارات به سایر کشورها را فراهم کرده‌اند.

طبق اعلام این منابع، حملات نظامی یمنی‌ها به مواضع حیاتی و اقتصادی در ابوظبی و دبی باعث شده تا امارات به کشوری ناامن برای سرمایه گذاری تبدیل شود.

انقلابیون یمن اخیراً در سه مرحله عملیات طوفان یمن، ابوظبی و دبی را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار دادند. این حملات باعث شد تا تصویر ارائه شده از امارات به عنوان دهکده امن در رسانه‌ها، به کشوری ناامن تغییر پیدا کند.

در نتیجه این عملیات امارات شاهد خروج سرمایه گذاران خارجی بوده و این مسئله بزرگ‌ترین تهدید برای امارات به شمار می‌رود چرا که این کشور متکی به سرمایه گذاری خارجی است.

انقلابیون یمن بارها به امارات هشدار داده بودند در صورت کناره گیری نکردن از جنگ یمن باید منتظر حملات شدید یمنی‌ها باشد.

کد مطلب 5417715
محمدرضا مرادی

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    نظرات

    • علیرضا IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
      8 2
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      خواسته ذاتی موشهای کثیف وجلاداسقاطیل درایجاداشوب وناامنی درمنطقه ودرگیرنمودن کشورهای منطقه به همدیگرکه منجربه ازبین رفتن سرمایه های عظیم انسانی واقتصادی انهامیشود،دراستانه محقق شدن است ،اعتمادبه گرگ وعقرب نتیجه اش درندگی ونیش زدن ودنهایت نابودیست
    • حسن IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
      2 5
      پاسخ
      اخبار فیک نزارید لطفا امارات بیشتر قوی شده تو این جنگ
    • محمد AE ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
      5 2
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      سلان باید حق مردم یمن برخاک مال وناموسشون به رسمیت بشناسند خدا مستکبران را نابود کندآینده ازآن مستضعفان هست

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