هوای اصفهان و ۳ شهر مجاور قابل قبول است

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان احمدآباد با شاخص ۹۱، پروین با شاخص ۷۸، جِی با شاخص ۸۰، بزرگراه خرازی با شاخص ۹۳، رهنان و ورزشگاه میثاق با شاخص ۸۵، رودکی با شاخص ۷۳، فرشادی با شاخص ۸۶، فیض با شاخص ۸۱ و میرزا طاهر با شاخص ۹۵ در وضعیت قابل قبول است.

او ادامه داد: شاخص کیفی هوا در سه ایستگاه خیابان‌های انقلاب، باهنر و کاوه به ترتیب با ۱۰۷، ۱۰۹ و ۱۰۸ AQI وضعیت (نارنجی) ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۷۶ و مبارکه با شاخص ۶۹ و شاهین شهر با شاخص ۶۳ در شرایط قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان از امروز یکشنبه تا پایان هفته جاری جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم می‌شود و دمای هوا بین سه تا هفت درجه سانتیگراد کاهش دارد که این شرایط به افزایش و انباشت غلظت آلاینده‌ها کمک می‌کند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.