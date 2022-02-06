دادخواهی یک «ترور» پیش چشم قربانی/ «فجر» در انتظار معجزه «هادی»

خبرگزاری مهر - گروه هنر: «مهر سیمرغ» عنوان بسته خبری-تحلیلی روزانه‌ای است که به مرور متن و حاشیه چهلمین جشنواره فیلم فجر می‌پردازد. هر روز می‌توانید با «مهر سیمرغ ۴۰» در جریان آخرین تحولات بزرگ‌ترین رویداد سینمایی کشور، در تازه‌ترین دوره برگزاری قرار بگیرید.

امروز یکشنبه ۱۷ بهمن‌ماه و هم‌زمان با هفتمین روز اکران فیلم‌های چهلمین جشنواره فیلم فجر، در سینمای رسانه با هفتمین شماره از «مهر سیمرغ ۴۰» همراه شوید.

گزارش ویدئویی خبرگزاری مهر از ششمین روز برگزاری جشنواره چهلم فیلم فجر را اینجا تماشا کنید.

چهره روز؛ شهره پیرانی

همزمان با نخستین روز برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر بود که در گزارشی به بازخوانی «۱۰ فیلم غیرمنتظره جشنواره فجر در دهه ۹۰» پرداختیم تا به‌واسطه آن رویکرد برخی فیلمسازان در توجه به سوژه‌های بعضاً ملتهب اما به‌روز را ستایش کنیم.

فیلم سینمایی «مصلحت» به کارگردانی حسین دارابی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه یکی از همین آثار بود که در جشنواره سال گذشته رونمایی شده بود و حالا همین تیم با «هناس» یکی از آثار غافلگیرکننده جشنواره چهلم را به نام خود ثبت کردند؛ اما این تیم امسال یک عضو دیگر هم داشت که به اعتراف تهیه‌کننده، اگر همراهی و اعتمادش نبود، این فیلم به سرانجام نمی‌رسید.

«هناس» روایتی از زندگی شهره پیرانی و داریوش رضایی‌نژاد است؛ یک زندگی عاشقانه که به‌واسطه یک جنایت هولناک قربانی «ترور» می‌شود. شهید داریوش رضایی‌نژاد یکی از شهدای هسته‌ای ایران در دهه ۹۰ است که در برابر چشم همسر و دختر ۵ ساله‌اش با شلیک مستقیم هفت گلوله به شهادت می‌رسد.

شهره پیرانی شاهد بی‌واسطه این جنایت است. شاهدی که حالا تبدیل به قهرمان اصلی روایت فیلم «هناس» شده است که کیفیت مواجهه دراماتیک او با تهدید خانواده‌اش در فیلم تازه حسین دارابی به تصویر کشیده شده است.

شهره پیرانی و آرمیتا رضایی‌نژاد در جشنواره فیلم فجر

محمدرضا شفاه که پیش‌تر در مسیر ساخت چند پروژه سینمایی دیگر با موضوع قهرمانان ملی، ناکامی را تجربه کرده بود، درباره همکاری با شهره پیرانی در مسیر ساخت «هناس» به خبرگزاری مهر گفته بود: «چقدر دوست دارم تجربه هم‌کاری ما با خانم پیرانی برای این فیلم ثبت شود. ایشان به اندازه یک کارشناس فرهنگی نسبت به موضوعات درک داشتند. درباره تیم ما بررسی کردند و به تحلیل و ارزیابی رسیدند، اما وقتی تصمیم گرفتند که با ما کار کنند، گفتند بروید و هر آنچه فکر می‌کنید درست است را انجام دهید. این دقیقاً همان کاری است که مدیران فرهنگی ما باید انجام دهند.»

فیلم «هناس» به‌واسطه همین نگاه فرهنگی و درست از سوی خانواده شهید رضایی‌نژاد، تبدیل به سندی تأثیرگذار برای دادخواهی یکی از تلخ‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین جنایت‌ها علیه دانشمندان ایرانی بر پرده سینما شده است.

حاشیه روز؛ «تشریفات» هم تشریفاتی دارد!

تیم «تشریفات» معمولاً اجرایی‌ترین وظایف را در تیم برگزاری یک جشنواره در زمینه میزبانی از مدعوین بر عهده دارد. به همین دلیل هم کوچک‌ترین واکنش‌های این تیم زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و معمولاً به پای کلیت برگزاری یک رویداد نوشته می‌شود.

یکی از حواشی میزبانی از اصحاب رسانه و منتقدان از نخستین روز برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد تهران، کیفیت برخورد و مواجهه تیم تشریفات و طرح عجیب و مکرر برخی تذکرات چه در زمینه مسائل بهداشتی همچون استفاده از ماسک چه در حوزه رعایت حجاب به بانوان حاضر در مجموعه بود.

در یک نمونه عجیب یکی از کارمندان بخش تشریفات در پی تذکر بابت تردد یکی از خبرنگاران در بخش فتوکال جشنواره اقدام به ضبط کارت او کرده بود که این برخورد منجر به عذرخواهی مسئولان جشنواره از خبرنگار مربوطه شد.

همین تیم تشریفات که وظیفه تخلیه سالن اصلی اکران پس از اتمام هر فیلم و پایان برگزاری نشست‌های رسانه‌ای را نیز برعهده دارند، در این حوزه نیز ادبیاتی غیرمحترمانه داشتند و مجموع همین برخوردها با اصحاب رسانه کار را به جایی رساند که روز گذشته این اعتراض به‌صورت رسمی در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره مطرح شد.

مسعود نقاش‌زاده در نشست خبری خود درباره رفتار نامناسب تشریفات با برخی مدعوین بیان کرد: «بله من هم در جریان هستم اما جشنواره، جشنواره فجر انقلاب اسلامی است، من هم گفتگو کردم که این رفتارها باید کنار گذاشته شود، فراتر از ضروریات، حجاب قانون ماست، اینکه کسانی کار خود را درست انجام دادند یا نه باید بررسی کنیم اما می‌پذیرم که باید روند را اصلاح کنیم، باید شأن جشنواره رعایت شود.»

یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره هم درباره همین موضوع بیان کرد: «من از آن خبرنگاری که به حجاب چادر او هم خرده گرفته شد عذرخواهی می‌کنم همکاران ما اجازه ندارند احترام مهمانان اعم از رسانه، صاحبان رسانه و… را نادیده بگیرند.»

در اینکه رعایت مقررات هم در زمینه مسائل بهداشتی و هم پوشش مدعوین یکی از الزامات برگزاری جشنواره‌ای در مختصات فیلم فجر است، تردیدی نیست اما همان‌طور که دبیر و مدیرروابط عمومی جشنواره هم تأکید کردند، ادبیات بیان تذکر و رعایت شأن مهمانان جشنواره نیز از ضروریات است.

نکته روز؛ «نشست رسانه‌ای» برای چیست؟

برگزاری نشست‌های رسانه‌ای پس از رونمایی از فیلم‌ها در سینما اصحاب رسانه، یکی از سنت‌های همیشگی و مهم در رویدادهای سینمایی محسوب می‌شود چه اینکه صاحبان آثار برای اولین بار و در فاصله‌ای اندک از رونمایی تازه‌ترین ساخته خود، در برابر اصحاب رسانه قرار می‌گیرند تا پاسخگوی سوالات آن‌ها درباره فیلم باشند.

این سنت البته طی دهه‌های گذشته صورت‌های اجرایی پرانتقادی را در جشنواره فیلم فجر تجربه کرده است با این همه اما اصل برگزاری آن هیچ‌گاه زیر سوال نرفته و همواره بخش مهمی از اخبار روزانه این رویداد در بستر برگزاری همین نشست‌های خبری شکل می‌گیرد.

نکته عجیب در نشست‌های در حال برگزاری در این دوره از جشنواره، واکنش عجیب برخی فیلمسازان و صاحبان آثار به سوالات طرح شده است. اینکه در مقاطعی، سطح سوالات طرح شده در سالن اصحاب رسانه قابل قبول نیست، از انتقاداتی است که سال‌هاست طرح می‌شود و می‌توان در زمینه آسیب‌شناسی آن نکاتی را طرح کرد اما اینکه یک فیلمساز در پاسخ به سوال اصحاب رسانه درباره کیفیت فنی فیلم خود و یا لزوم بازنگری در شخصیت‌پردازی و توضیح برخی موقعیت‌های داستانی فیلم، به پاسخ‌های کوتاهی از جنس «بله»، «خیر»، «با نظر شما موافق نیستم» و یا در بهترین حالت «نظر شما محترم، اما نظر من این نیست» بخواهد اکتفا کند، نه تنها رفتاری حرفه‌ای نیست که ماهیت برگزاری چنین نشست‌هایی را زیر سوال می‌برد.

فیلمساز و اساساً کلیه عوامل یک فیلم وقتی در موقعیت نشست رسانه‌ای حاضر می‌شوند، پذیرفته‌اند که خود را در معرض پرسش اصحاب رسانه قرار دهند و حداقل رفتار حرفه‌ای در چنین جایگاهی ارائه توضیح و پاسخ مشروح به سوالات است.

آفت تازه‌ای که در این دوره از نشست‌های رسانه‌ای جشنواره فیلم فجر تا به اینجا، بروز و ظهور بسیاری داشته همین رویکرد طیفی از سینماگران در مواجهه با پرسش‌های اصحاب رسانه بوده است؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری جدی از سوی اهالی سینما دارد.

دوستان فیلمساز، اینجا سالن اصحاب رسانه است و پاسخ درست و صریح به پرسش‌ها حداقل انتظار از شماست!

پیشنهاد روز؛ موقعیت مهدی

شمایل دوست‌داشتنی یک قهرمان متفاوت را در سینمای محمدحسین مهدویان از آن خود کرد؛ از همان اولین نوبت درخشش این فیلمساز با «ایستاده در غبار» در ویترین جشنواره فجر، نگاه‌ها بیش از هر چیز به سمت چهره ناآشنا اما به‌شدت تأثیرگذاری خیره ماند که از همان زمان مشخص بود که پدیده‌ای نوظهور در سینمای ایران خواهد شد.

هادی حجازی‌فر که با نقش‌آفرینی تأثیرگذار در نقش جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان به سینمای ایران معرفی شد، در ادامه راه فیلمسازی محمدحسین مهدویان در «ماجرای نیمروز»، «لاتاری» و «رد خون» هم خوش درخشید تا جایگاهی تثبیت‌شده به‌عنوان یک بازیگر توانمند در خلق یک قهرمان بر پرده سینما از خود ارائه کرده باشد.

حجازی‌فر از ابتدا اما سودایی دیگر در سر داشت و بارها در گفتگوهایش تأکید کرده بود که با رؤیای کارگردانی برای ورود به سینما دورخیز کرده است. سریال «عاشورا» این فرصت را در اختیار او گذاشت تا این بار علاوه‌بر نقش‌آفرینی، کارگردانی اثری نمایشی با محوریت یک قهرمان ملی را برعهده بگیرد.

«موقعیت مهدی» نسخه‌ای سینمایی از سریال «عاشورا» با محوریت زندگی شهید مهدی باکری است. نسخه‌ای که به گفته ابراهیم امینی یکی از فیلمنامه‌نویسانش البته خط داستانی متفاوتی از نسخه سریالی دارد و تمرکز اصلی آن بر رابطه دو برادر است؛ حمید باکری و مهدی باکری.

سیدمحمود رضوی تهیه‌کننده فیلم‌هایی چون «ماجرای نیمروز»، «لاتاری» و «ردخون» شب گذشته در یادداشتی، فیلم «موقعیت مهدی» را «اعجاز هادی حجازی‌فر بر پرده سینما» توصیف کرد.

این فیلم سینمایی که تا به اینجا رتبه دوم محبوب‌ترین فیلم مردمی جشنواره چهلم را هم از آن خود کرده است، امروز و در سانس دوم در سالن اصحاب رسانه روی پرده می‌رود.