اهدای جایزه بزرگ هیات داوران «اسلم دنس» به عبد آبست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «کشتن خواجه» ساخته عبد آبست جایزه بزرگ هیات داوران Breakouts بیست و هشتمین جشنواره فیلم «اسلم دنس» را دریافت کرد.
اکران در این جشنواره، اولین نمایش این فیلم در آمریکای شمالی بود. جشنواره فیلم «اسلم دنس» که قرار بود از ۲۰ تا ۳۰ دی برگزار شود به دلیل شیوع کرونا کمی به تعویق افتاد و از ۷ تا ۱۷ بهمن ماه به صورت آنلاین برگزار شد. این جشنواره امسال بیش از هشت هزار فیلم از سراسر دنیا دریافت و در نهایت حدود صد فیلم بلند و کوتاه را برای بخش های مختلف خود انتخاب کرد. در بخش مسابقه با نام رهایی (Breakout) تنها ۶ فیلم از ایران، آمریکا، آلمان، استرالیا و کانادا حضور داشتند که «کشتن خواجه» در نهایت جایزه اصلی این بخش را دریافت کرد. این فیلم مورد استقبال بسیار منتقدان آمریکایی قرار گرفت.
«کشتن خواجه» در اولین نمایش جهانیاش در بخش مسابقه بیست و پنجمین جشنواره فیلم شب های سیاه تالین به نمایش درآمده بود و پس از آن در اولین نمایش آسیاییاش در پنجاه و دومین جشنواره بینالمللی فیلم هند در گوآ روی پرده رفت.
بازیگران این فیلم ابراهیم عزیزی، وحید راد، میثاق زارع، ایمان بسیم، سارا محمدی، مهسیما کباری هستند.
این اثر را شهرزاد سیفی تهیه کرده و محصول شرکت «هیچ فیلم» است. پخش و فروش بینالمللی «کشتن خواجه» را محمد اطبایی در کمپانی «مستقلهای ایرانی» برعهده دارد.
لیست عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: عبد آبست، تهیهکننده: شهرزاد سیفی، مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی ابیانه، طراح صحنه و دکور: پیمان محمدی، موسیقی: کریستف رضاعی، تدوین: هایده صفی یاری، مجری طرح: جمشید ابراهیم کرمانی، مدیر تولید: سید دانیال کاشانچی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: ایمان بسیم، طراح جلوههای بصری: جواد مطوری، طراح گریم: احسان روناسی، طراح لباس: غزل آلوسی، طراحی و ترکیب صدا: انسیه ملکی، صدابردار: محمد شاهوردی، مدیر تدارکات: حمید پریز، عکاس: صمد قربانزاده، طراح جلوه های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، گرافیک و طراح پوستر: آرش صادقی لواسانی، مشاور رسانهای: گلاویژ نادری، ترجمه زیرنویس: معصومه لاهیجی، صنم کلانتری، منشی صحنه: سحر غمخوار، استوری بورد: حمید خلوتی، فیلمبردار: احسان اسکندری، نورپرداز: محمد خمیسآبادی، دستیار اول فیلمبردار: سعید خمیسآبادی، اصلاح رنگ دیجیتال: هوتن حقشناس، دستیار طراح صحنه: حمیدرضا عامری، دستیاران تولید: توماج گودرزی، مصطفی عمادی، ساخت آنونس: آرش صادقی لواسانی، دنیل لیی و نیما کزازی.
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