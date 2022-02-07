به گزارش خبرنگار مهر، رضا فتوحی پیش از ظهر امروز دوشنبه در سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان خوزستان بیان کرد: خوزستان را بیش از این می‌توان آباد کرد لذا در این مسیر نیاز به کمک نخبگان و کارشناسان داریم.

وی با بیان اینکه خوزستان سرزمین فرصت‌هاست و منابعی دارد که در کمتر جایی از دنیا وجود دارد، افزود: انسان‌هایی که اثرگذار باشند و به ایده خود پافشاری کنند باعث پیشرفت و توسعه می‌شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان اظهار کرد: در راستای جهش تولید باید نسبت به گذشته اقدامات بیشتری با تلفیق صنعت کشاورزی و خدمات در خوزستان صورت گیرد و با نوآوری فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد منابع کشور در خوزستان وجود دارد، افزود: خوزستان اولین استان کشاورزی کشور است و استانی است که ۷۰ درصد مایحتاج غذایی کشور از مرزهای آن وارد می‌شود.

فتوحی با بیان اینکه خوزستان پتانسیل بالایی دارد، یادآور شد: مرزهای مشترکی بین خوزستان با کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد و به همین منظور باید به فکر فعالیت بیشتر در بازارهای این کشورها باشیم، کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق پتانسیلی برای فعالیت‌های تجاری هستند.

وی گفت: کشت و صنعت نیشکر باید در بخش صنایع پایین دستی بیشتر فعالیت کند و از آبی که مصرف می‌کند در بخش‌های دیگر نیز استفاده کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان افزود: ۳۲ درصد از آب‌های جاری کشور در خوزستان است و باید به بهره برداری بهینه از آب در استان بیشتر توجه داشت.

وی گفت: جنگ تحمیلی باعث عقب ماندگی در خوزستان شد به همین دلیل باید یک تکاپوی جدی در استان برای پیشرفت خوزستان انجام شود.

در این همایش از نخبگان حوزه تولید و صنعت خوزستان تجلیل شد.