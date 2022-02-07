انتقال ۱۰ زندانی ایرانی از مرز تمرچین به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دادگستری، فتاح احمدی گفت: با پیگیریهای مستمر وزارتخانههای دادگستری و امورخارجه، امروز دوشنبه ۱۸ بهمن، ۱۰ تن از محکومان ایرانی از مرز حاج عمران - تمرچین وارد کشور شدند که جرایم عمده این محکومان موادمخدر بوده است.
وی خطاب به شهروندان ایرانی که قصد سفر به کشورهای همسایه دارند هشدار داد که از حمل هرگونه موادمخدر، قرصهای آرامبخش، کدوئین و روانگردانها پرهیز کرده و حتماً قبل از سفر به کشورهای خارجی با مراجعه به سایت نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران از قوانین آن کشور آگاهی یابند و از پذیرش هرگونه بستههای امانتی در مرزها حتی از نزدیکان خود ولو به مدت اندک خودداری کنند زیرا عواقب همراه داشتن هر نوع مواد مخدر و حتی به میزان ناچیز، برعهده حامل مواد بوده و بدانند که مجازات سنگینی در آن سوی مرزها در انتظار آنها است.
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