کلنگ زنی و احداث رینگ کنار گذر جنوبی دهاقان به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه پروژه‌های عمرانی مختلف دهاقان به مناسبت ایام الله دهه فجر با حضور امیررضا نقش معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان افتتاح شد.

بوستان نماز و پارک واقع در مسکن مهر دهاقان با مساحت هفت هزار مترمربع، یک هزار و ۵۰۰ مترمربع زیرسازی، خاک برداری و تسطیح، یک هزار و ۸۰۰ مترمربع پیاده روسازی، یک هار و ۵۰۰ متر جدول کاری، برق رسانی، کابل کشی و نصب ۲۲ پایه روشنایی به طول ۸۰۰ متر مربع افتتاح شد.

پروژه احداث کندرو فضای سبز شمالی بلوار انقلاب با آزادسازی و توافقات عرصه و اعیان در مسیر بلوار به طول ۸۵۰ متر و عرض ۵.۲۲ متر مربع، ۳۰ هزار مترمکعب زیرسازی، یک هزار و ۷۰۰ متر مربع جدول کاری محل پیاده‌روها و اصلاح تقاطع‌ها، سه هزار مترمربع پیاده‌روسازی حاشیه بلوار، اجرای ۶۵۰ مترمربع کانیو سیمانی، احداث هزار متر مربع کانال دفع آب‌های سطحی، احداث ۶ هزار مترمربع فضای سبز، ۱۰۲۰۰ مترمربع روکش آسفالت و برق رسانی و روشنایی فضای سبز و پیاده رو هم به افتتاح رسید.

از دیگر پروژه‌های عمرانی شهرداری دهاقانی کلنگ زنی و احداث رینگ کنارگذر جنوبی شهر دهاقان بود که با طول چهار هزار و ۵۰۰، عرض ۴۵ مترمربع، ۸۱ هزار متر مکعب عملیات زیرسازی، دو هزار عملیات کوه بری، ۱۲۰۰ متر مربع دیوار سنگی و ۱۶۰۰ مترمربع کانال دفع آب‌های سطحی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

در ادامه در روستای علی آباد جمبزه روشنایی شهید سلیمانی با هزار و ۸۰۰ میلیون ریال هزینه و هم‌چنین خانه بهداشت نیز با هزینه‌ای بالغ بر ۸ میلیارد ریال افتتاح شد.