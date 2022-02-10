مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر به تزریق واکسن کرونا در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش ۹۳ درصد زنجانی‌ها دوز اول و۸۵ درصد دوز دوم را دریافت کردند.

وی اظهار کرد: در مجموع بیش از ۳۹ درصد از زنجانی‌ها هم دوز سوم کرونا را دریافت کردند.

معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان گفت: از ۵۴ هزار کودک ۹ تا ۱۲ ساله نیز بیش از ۲۰ درصد واکسینه شدند و درصد واکسیناسیون در این رده سنی کم است.

تقی لو تاکید کرد: متأسفانه بی توجهی مردم در استان زنجان باعث شده تا کرونا همچنان تاخت و تاز کند.

وی با بیان اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان کاهش یافته و مردم ماسک نمی‌زنند و در تجمعات بهداشت و فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ابراز داشت: تنها راه رهایی از این ویروس منحوس زدن ماسک و دوری از دورهمی ها است که در این استان رعایت نمی‌شود و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم در استان نگران کننده و مردم بدانند کرونا تمام نشده و باید زدن ماسک را مد نظر قرار دهند.