دپوی ۲۰۰ میلیاردی لوازم اداری قاچاق در اصفهان کشف شد

سردار حمید علینقیان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا، با انجام اقدامات اطلاعاتی و هوشمندانه پلیسی موفق به شناسایی یک انبار دپوی کالای قاچاق در شهر اصفهان شدند.

وی افزود: پس از احراز صحت موضوع و با هماهنگی مرجع قضائی، تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این انبار، ۲ هزار و ۷۲۵ کارتن انواع لوازم اداری قاچاق که فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی و گمرکی بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارزش بالای این محموله تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش کالاهای کشف‌شده بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

علینقیان‌پور خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و طبق ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای وی پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه احتکار و قاچاق کالا که به اقتصاد کشور لطمه وارد کند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.