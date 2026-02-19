سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه و ثبت شکایت تعدادی از رانندگان تاکسیهای اینترنتی در شهرستان کاشان مبنی بر کلاهبرداری، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد متهم با استفاده از خطوط تلفن سرقتی و درج آگهیهای جعلی فروش کالا با قیمتهای غیرمتعارف در سایتهای واسطهگر، خریداران را فریب میداد.
وی تصریح کرد: این فرد پس از جلب اعتماد خریداران، شماره کارت بانکی رانندگان تاکسی اینترنتی را که پیشتر به بهانههای مختلف دریافت کرده بود، به آنها ارائه میکرد تا وجوه کالا به حساب رانندگان واریز شود.
جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: متهم پس از اطمینان از واریز مبالغ، از رانندگان میخواست کالاهایی را از فروشگاههای مختلف خریداری و به وی تحویل دهند، اما پس از مدتی رانندگان متوجه مسدود شدن حسابهای بانکی خود به دلیل واریز وجوه کلاهبرداریشده شدند.
سردار بساطی با اشاره به اقدامات فنی و هوشمندانه کارآگاهان پلیس گفت: در نهایت متهم شناسایی و دستگیر شد و تاکنون ۷۰ نفر شاکی در این پرونده شناسایی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: ارزش کلاهبرداریهای انجامشده تاکنون حدود **۵۰ میلیارد ریال** برآورد شده و با توجه به احتمال فعالیت متهم در سایر مناطق استان و کشور، تحقیقات همچنان ادامه دارد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان از شهروندان و رانندگانی که به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند خواست برای طرح شکایت و پیگیری موضوع به پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان مراجعه کنند.
