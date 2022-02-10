طرح آبرسانی به ۴۵۴ روستا در استان اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که عصر پنجشنبه در شهرستان بیله‌سوار برگزار شد، معاون امور عمرانی استاندار اردبیل اظهار کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌های آبرسانی در مناطق مختلف استان تابستان آینده دغدغه‌ها و مشکلات تأمین آب روستاها رفع خواهد شد.

سید کمال‌الدین میرجعفریان به احداث ۲۳ مجتمع آبرسانی در مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: یکی از این مجتمع‌های بزرگ خروسلوی بیله‌سوار است که تأمین آب ۲۳۴ روستا و قشلاقات منطقه را بر عهده گرفته است.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه در فازهای مختلف با اعتباری بالغ بر ۳۵۲ میلیارد ریال زمینه تأمین آب روستانشینان فراهم می‌آید.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل افزود: با تاکید دولت سیزدهم سعی بر این است تا پروژه‌های نیمه‌تمام هر چه سریع‌تر جمع‌بندی شده و با اولویت تأمین اعتبار کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان افتتاح آنها مورد توجه قرار گیرد.

میرجعفریان در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: از هم اکنون برای ایام هفته دولت سال آینده برنامه‌ریزی‌ها انجام می‌شود تا طرح‌های زیربنایی و اساسی در سطح استان انجام شده و شاهد بهره‌برداری از آنها باشیم.

وی از تدوین سند اشتغال و توسعه پایدار استان در اسفندماه خبر داد و اضافه کرد: با تاکید استاندار اردبیل این اسناد تدوین شده و ما بر اساس آن در مناطق مختلف استان هدف‌گذاری مشخصی را انجام خواهیم داد.

همزمان با ایام‌الله دهه فجر در سایر شهرهای استان نیز طرح‌های حوزه آبرسانی روستایی، راهسازی و طرح‌های زیرساختی به بهره‌برداری رسید تا هموطنان از مزایای این طرح‌ها استفاده کنند.

در شهرستان انگوت نیز با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل ۲۲ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد و در کنار آن طرح‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.