پنج شهرستان استان زنجان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند

مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تزریق واکسن کرونا برای کودکان ۹ تا ۱۲ ساله استان زنجان از ۹ بهمن ماه آغاز شده است، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از این کودکان واکسینه شدند.

وی با بیان اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان کاهش یافته و مردم ماسک نمی‌زنند و در تجمعات بهداشت و فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، گفت: متأسفانه بی توجهی مردم در استان زنجان باعث شده تا کرونا همچنان تاخت و تاز کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از قرمز شدن شهرستانهای زنجان، طارم، خدابنده، ابهر و خرمدره خبر داد و تاکید کرد: در این راستا ماهنشان نارنجی و سلطانیه و ایجرود در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

تقی لو افزود: مراجعات به مراکز درمانی و بستری‌های مبتلا به کرونا در مراکز آ سی یو هم بیش از ۵ برابر شده است.

وی تصریح کرد: تنها راه رهایی از این ویروس منحوس زدن ماسک و دوری از دور همی ها است که در این استان رعایت نمی‌شود و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم در استان نگران کننده و مردم بدانند کرونا تمام نشده و باید زدن ماسک را مد نظر قرار دهند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: از مردم استان درخواست می‌شود زدن واکسن را در اولویت قرار دهند.