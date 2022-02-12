به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیامک احمدی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با اشاره به هوشمندی نرم‌افزار طراحی شده برای ارتقای ایمنی جاده‌ها، عنوان کرد: تبدیل شدن خودرو به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی مردمان امروز و نیاز به توسعه شبکه راه ها در تمامی جهان باعث بروز شرایط و ریسک های بالقوه بسیاری در زندگی افراد شده است. عدم توجه به ایمنی و سلامت در جاده ها در بسیاری از کشورها منجر به جرح و فوت تعداد زیادی از افراد می شود.

وی افزود: در همین راستا، ایمن سازی جاده ها در دستور کار قرار گرفت و نرم افزاری طراحی شد که می تواند نقاط حادثه خیز هر محور را شناسایی کند و نحوه ترمیم نقطه حادثه خیز را به کاربر نشان دهد.

به گفته احمدی، نرم افزار ایمنی راه ها، از ابزارهایی برای تحلیل و ارزیابی ایمنی عملکردی تحت تاثیرات طراحی هندسی بر روی راه ها تشکیل شده است و در واقع نوعی ابزار کمکی برای تصمیم گیری طراحان جهت طراحی بهتر خواهد بود.

مدیر شرکت خاطر نشان کرد: نرم افزار ایمنی راه با امکان پیش بینی تصادفات برآوردهایی را از عملکرد ایمنی و عملکردی طراحی بزرگراه و یا راه مورد نظر را فراهم می کند و بدینوسیله می توان قبل از اجرا راه در مورد میزان تصادفات و محل های نقاط حادثه خیز بررسی های لازم را انجام داد.

وی با بیان اینکه نرم افزار ایمن سازی محورهای مواصلاتی این قابلیت را دارد تا به ارگان های مربوطه اطلاعاتی ارائه دهد تاخودورهای امدادی و اورژانس در کدام قسمت محور قرار گرفته و چگونه می توان یک جاده را ایمن تر کرد، گفت: این نرم افزار، نمونه خارجی ندارد و از سوی دستگاه های مرتبط با راه کشور نیز مورد تایید قرار گرفته و در صورتی که منابع مالی تامین شود می توان آن را در تمامی محورهای کشور به اجرا درآورد.