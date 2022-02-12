برگزاری چهارمین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اعلام کرد: هر ساله به مناسبت روز ولادت حضرت علی (ع)، روز مددکار اجتماعی مراسمی توسط این انجمن با همکاری سازمان‌های مختلف از همه قوای کشور، دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی حوزه علوم اجتماعی و توانبخشی، سازمان‌ها غیر دولتی فعال در حوزه مددکاری اجتماعی، زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت، سالمندان و.. برگزار می‌شود که امسال با توجه به نزدیکی روزهای ملی و جهانی این همایش در تاریخ چهارم اسفندماه ۱۴۰۰ به صورت برخط (آنلاین) با حضور مسؤولین و اساتید داخلی کشور و مسئولین و اساتید بین المللی مددکاری اجتماعی برگزار می‌شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه افزود: امسال چهارمین کنگره بین المللی و سی و ششمین همایش ملی را با عنوان «مددکاری اجتماعی و ادغام اجتماعی» برگزار می‌کنیم. هدف ما این است که نشان داده شود ادغام اجتماعی برای کرامت، امنیت و فرصت یک فرد برای داشتن زندگی بهتر مهم است. بدون فرصت برای کار، مطالعه و دسترسی به آموزش، مردم را با فقر ریشه‌دار مواجه می‌کند. بر این باور هستیم که عرصه برای حضور افراد برای فعالیت‌های اجتماعی باید بیش از پیش فراهم شود و از نگاه جزیره‌ای داشتن به افراد حتی با نیازهای خاص پرهیز کرد.

ی افزود: همه مردم با هر شرایطی باید فرصت مشارکت اجتماعی و زندگی در بطن جامعه در کنار مردم را داشته باشند لذا در ادغام اجتماعی پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی و تلفیق اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. همین اعتقاد را هم داریم که در عرصه سیاستگذاری‌های اجتماعی هم می‌بایست موضوع ادغام اجتماعی را سرلوحه قرار گیرد.

دبیر علمی چهارمین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی همچنین تاکید کرد: در این حوزه به ادغام اجتماعی زندانیان در جامعه با هدف بازپروری و باز توانی آنان، ادغام افراد دارای معلولیت، افراد درگیر بیماری‌های صعب العلاج و خاص، افراد اوتیسم، خشونت دیدگان اجتماعی و خانوادگی حتی کسانی که اقدام به خودکشی کردند، افرادی که دچار سو مصرف مواد مخدر هستند هم به عنوان حوزه مددکاری اجتماعی باور داریم. ادغام اجتماعی می‌تواند کمک کند تا افراد فرصت بهتری در جامعه داشته باشند، اعتماد به نفس شأن بیشتر شود، مسؤولیت پذیر جامعه در قبال شأن بیشتر شود و آنان هم احساس مسؤولیت بیشتری در قبال جامعه داشته باشند. محروم کردن افراد با هر شرایطی از حضور در جامعه و یا طرد آنان به شکل‌های مختلف پیامدهای خوبی به دنبال نخواهد داشت.

وی گفت: ادغام اجتماعی کمک می‌کند تا افراد جایگاه برابری در جامعه به دست آورند و این فرصت‌های برابر در کنار مردم می‌تواند به احساس هویت و تعلق آنان به جامعه کمک کند.

کمیسر اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در پایان گفت: این نامگذاری بهانه‌ای خواهد بود تا به اهمیت ادغام اجتماعی نه طرد افراد در جامعه، در حوزه‌های سیاستگذاری‌های کلان و برنامه ریزی های ملی و محلی توجه بیشتر صورت گیرد و مددکاران اجتماعی، اساتید و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، علوم اجتماعی، توانبخشی، کودکان، سالمندی و.. راه‌های نهادینه شدن و عملی شدن این رویکرد را در سازمان‌های مختلف بررسی و پیشنهادات خود را ارائه کنند.

