ضرورت ارتقای کمی و کیفی ورزش خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سیده اعظم اسلامی شامگاه شنبه در مجمع عمومی انتخاب رئیس و هیئت رئیسه ژیمناستیک خراسان جنوبی اظهار کرد: این هیئت باید دنبال برگزاری جشنواره‌های ورزش همگانی و برپایی دوره‌های آموزشی باشد تا بتوانیم جایگاه استان را در کشور با اجرای برنامه چهار ساله ارتقا دهیم.

به گفته وی از اعزام ورزشکاران با همکاری فدراسیون به دیگر استان‌ها با ید حمایت شود و به بر پایی مسابقات و رویدادهای ورزشی در رده‌های مهد کودک، پیش دبستانی و دبستان باید توجه جدی شود و در این راستا باید تعامل خوبی با آموزش و پرورش برقرار شود تا با بر طرف شدن شرایط کرونایی استعدادیابی در مدارس انجام شود.

وی اضافه کرد: باید برنامه‌ریزی جامعی برای افزایش فعالیت‌های این هیأت انجام شود و از ظرفیت سالن ژیمناستیک برای میزبانی مسابقات استفاده شود و با مؤسسات دولتی و غیر دولتی ارتباط برقرار و برنامه عملیاتی هیأت به گونه‌ای باید باشد که در تقویم فدراسیون مورد توجه قرار گیرد.

اسلامی ادامه داد: کمیته‌های تخصصی این هیأت در چارچوب چارت مورد نظر تشکیل و گزارش فعالیت‌های انجام شده به اداره کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون ارسال شود و برای جذب حامی مالی با تکیه بر انجام برنامه‌های اقتصادی باید تلاش شود.