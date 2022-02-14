آزادسازی ۷۵۰ زندانی جرایم غیرعمد از ابتدای سال جاری در کرمانشاه

رسولی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح احرار در بسیج حقوق‌دانان استان کرمانشاه از سال‌های پیشین در حال برگزاری بوده که به آزادی بسیاری از زندانیان شامل جرایم غیر غیرعمد، معاصر، محکومین مالی، بدهکاران منجر شده است.

وی افزود: این طرح که ویژه نهضت آزاد سازی زندانیان است با حضور مسئولین قضائی و فرماندهان سپاه و بسیج برگزار می‌شود و با توجه به تعامل خوبی که بین این مجموعه‌ها حاکم شده در سه ماه پایانی سال ۹۹ تعداد ۳۵۰ نفر آزادسازی صورت گرفته گرفت.

رئیس بسیج حقوق‌دانان استان کرمانشاه با اشاره به نیاز به همکاری بیشتر و استمرار بر طرح احرار، تصریح کرد: با توجه به نیاز به ادامه این طرح در سال جاری این طرح در استان کرمانشاه به صورت ماهانه اجرا شد که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ مرحله آزادسازی صورت گرفته است.

بهرامی بیان کرد: طی ۱۰ مرحله آزادی سازی زندانیان در سال جاری که با کمک دستگاه قضائی، سازمان زندان‌ها، مجمع ملی خیرین حقوق‌دانان کشور، منابع سازمان بسیج حقوق دانان استان و خیرین صورت گرفته تا به امروز تعداد ۷۵۰ نفر از بند زندان آزاد شده که از این تعداد ۱۰ الی ۱۵ نفر زن و مابقی مرد بوده‌اند.

وی ادامه داد: در مجموع طرح احرار زندانیان طی ۱۴ ماه گذشته بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ نفر آزادسازی داشته که این سازمان در تلاش است تا پایان سال جاری این عدد را به یک‌هزار و ۴۰۰ نفر برساند.

بهرامی تاکید کرد: از آنجا که در آستانه سال جدید قرار داریم سازمان بسیج حقوق‌دانان قصد دارد که تا پایان سال جاری تعداد بیشتری را از زندانیان را به آغوش خانواده بازگرداند و در همین راستا از خیرین، افرادی که توانایی مالی دارند و گروه‌های جهادی تقاضا داریم که در این امر یاری‌گر ما باشند.