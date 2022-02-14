به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، امین بانی که با آثارش در سریال «شهرزاد» به موسیقی ایران معرفی شد، دو سال پس از لغو اجراهایش به دلیلی همه‌گیری کرونا، سرانجام موفق به اخذ مجوزهای لازم برای برگزاری نخستین کنسرتش شد.

این هنرمند یکی از نخستین خوانندگانی بود که دو سال پیش کنسرتش در تهران به دلیل پاندمی کرونا لغو شد و حالا در اولین اظهارنظر درباره کنسرتش، به مخاطبانش توضیح داده است: «چهارم اسفندماه دو سال پیش که قرار بود میزبان نفس‌های شما در برج میلاد باشم، با خودم عهد کردم که با تمام وجود، شب ویژه و عاشقانه‌ای را با هم بسازیم. دو سال از آن روز گذشته و نمی‌دانید برای دیدار با شما در همه این روزها، چه بر من گذشت. با افتخار ۱۷ اسفند در دو سانس، میزبان نگاه‌های شما در برج میلاد خواهم بود و در کنسرتی که برای من بعد از دو سال محقق شده، عاشقانه‌ترین هایم را با شما هم‌نفس خواهم شد.»

رهبری ارکستر امین بانی در این کنسرت را امیر توسلی از موزیسین‌ها و آهنگسازان سرشناس ایرانی برعهده خواهد داشت و این اجرا به همت موسسه کامیاب بهاران و تهیه‌کنندگی علی حق‌شناس روی صحنه خواهد رفت.

بلیت فروشی این کنسرت از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه آغاز خواهد شد.