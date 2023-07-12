به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین کنسرت امین بانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان شامگاه روز سه شنبه بیستم تیر در تالار وحدت برگزار شذ.

امین بانی که پیش از این اجراهایی را در برج میلاد روی صحنه برده بود و آثارش در سریال «شهرزاد» به همه گیری و استقبال رسید، شب گذشته در حالی به تهیه کنندگی مهدی حق شناس در تالار وحدت روی صحنه رفت که امیر توسلی رهبری ارکستر این خواننده را بر عهده داشت.

این خواننده با قطعه «هوای دوری» که جدیدترین اثر اوست کنسرتش را آغاز کرد و پس از اتمام این قطعه رو به حضار گفت: این قطعه را چند روز پیش منتشر کردیم و متاسفانه پس از انتشارش پدرم را از دست دادم. معتقدم پدرم امشب اینجاست و در این سالن در حال تماشای ماست. نمیخواهم از همین ابتدا، فضای کنسرت را غمگین کنم ولی قدر داشته هایتان را بدانید.

وی به مرور قطعاتی چون «نشد»، «پاییز»، «چه کردی» را اجرا کرد و به دلیل استقبال از برخی قطعاتش، «پاییز» و «چه کردی» را بر ای بار دوم نیز در انتهای کنسرت اجرا کرد.

بانی در میانه های کنسرت خود نیز گفت: در هفته های اخیر به دفعات در مسیر تهران و اصفهان به دلیل مشکلات جسمی پدرم در رفت و آمد بودم و همین باعث شد حضور کم رنگی در تمرینات کنسرت داشته باشم ولی با این وجود تمام سعی من است است که بهترین اجرا را امشب در خدمت شما باشم.

در ادامه درخواست هایی برای اجرای قطعه «جاندار» از سوی حضار مطرح شد که بانی در واکنش به آن گفت: برای اجرای قطعه «جاندار» باید عزیزی هنرمند در کنار من اینجا روی صحنه حاضر می شد که به دلیل مشغله هایش، امکانش نبود ولی در ردیف اول تماشاگران کنسرت نشسته و من وی را هنرمندی بسیار محترم می دانم. او بدون شک مرد هزار صدای ایران است که افتخار داشتم قطعه جاندار را با ایشان بصورت دو صدائه اجرا و تقدیم شما کنم.

پس از این معرفی، محمدرضا علیمردانی به حضار معرفی شد و او با لبخند همیشگی خود بلند و امین بانی را در آغوش گرفت و به همه حاضران در تالار وحدت ادای احترام کرد.

امین بانی در اواخر کنسرتش، بدون میکروفن قطعه ای را به صورت زنده و با همراهی پیانو اجرا کرد تا قدرت بالای اجرای لایو اش را نشان دهد که با استقبال و تشویق ممتد حاضران در سالن همراه شد.

بانی در انتهای برنامه خود تشکری ویژه را از مدیران فنی تالار وحدت و کارمندان این مجموعه داشت که برای برگزاری این کنسرت نهایت همکاری با با وی و تهیه کنندگانش داشتند.

این خواننده همچنین پس از اجرای قطعه «مرغ آمین» از تمام دست اندرکاران سریال «شهرزاد» تشکر کرد و پخش آثارش در این سریال را نقطه مهمی از مسیر هنری خود دانست.

وی همچنین از مسیری جدید در عملکرد هنری خود یاد کرد که به زودی قرار است آثاری را منتشر کند و بیش از پیش فعال باشد.

بانی در انتهای کنسرتش از امیر توسلی به عنوان مهم ترین فرد در زندگی هنری خود نام برد و از او که رهبری ارکسترش را هم بر عهده داشت تشکر کرد و گفت: دوست دارم دستش را ببوسم. قلب بزرگی دارد و می‌دانم خداوند به اندازه قلبش به او داده است.