دولت نوری المالکی توانمندی خود را برای گذر از بحران ها ثابت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، رایان کروکر در گفتگوی مطبوعاتی خود در حاشیه اجلاس " اجرای بودجه سال 2007 در استان های شمالی عراق" اظهار داشت : امضای توافقنامه مشترک توسط پنج گروه سیاسی عراق گامی مهم و دلگرم کننده برای برقراری آشتی ملی دراین کشور به شمار می رود.

کروکر افزود: این توافقنامه همچنین "کار مشترک" تشکل های سیاسی برای برون رفت از بحران کنونی عراق به شمار می رود. وی تاکید کرد که در گزارش جامع دو هفته آینده خود به کنگره آمریکا درباره روند تحولات سیاسی و امنیتی عراق نقش نوری المالکی در نزدیک کردن دیدگاهها، تقویت آشتی ملی واقعی و پیشرفت روند سیاسی را تشریح خواهد کرد.

وی افزود: پیشرفت محسوسی در عملکرد دولت عراق درخصوص گذر از بحران سیاسی به رغم چالش های پیش روی آن وجود دارد و دولت عراق توانمندی خود را برای گذر از بحران ها با وجود این چالش های دشوار ثابت کرده است و من این موضوع را در گزارش خود یادآور خواهم شد.