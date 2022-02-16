تعداد جان باختگان کرونایی در کردستان به ۱۹۵۹ نفر رسید

فریدون عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۲۹۵ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی با اشاره به آمار بستری شدگان در کردستان به تفکیک شهرستانهای استان افزود: سنندج با ۱۷۰ نفر بیشترین تعداد بستری شدگان را در استان دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان تصریح کرد: هم اکنون ۳۵ بیمار مبتلا به کرونا نیز در بخش مراقبت‌های ویژه (آی سی یو) بستری هستند.

عبدالملکی از جان باختن سه بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و گفت: آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون به هزار و ۹۵۹ نفر رسیده است.

وی گفت: تاکنون متأسفانه ۸۵۰ نفر در سنندج، ۳۱۳ نفر در سقز، ١۵١ نفر در قروه، ١٠۵ نفر در کامیاران، ١۵٩ نفر در بانه، ٩٢ نفر در دیواندره، ٧۵ نفر در بیجار، ۱٨۵ نفر در مریوان، ٢۴ نفر در دهگلان و پنج نفر در سروآباد جان باخته‌اند.

وی با تأکید بر استفاده از ماسک و اهمیت پوشش همگانی واکسیناسیون جهت کنترل، پیشگیری از بیماری و انتقال آن به دیگران اظهار کرد: انتظار داریم هم استانی‌هایمان در اسرع وقت ترزیق واکسن کرونا را با مراجعه به مراکز تجمیعی واکسیناسیون و یا مراکز جامع خدمات سلامت انجام داده و سه نوبت آن را تکمیل نمایند.