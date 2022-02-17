به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری صبح پنج شنبه در جلسه شورای اسلامی استان اظهار کرد: علاوه بر تسهیلات ۱۹ میلیارد تومانی که در گذشته در قالب دامدار کارت برای نهادهای دامی به استان تخصیص یافته بود با پیگیری که شد ۱۵ میلیارد تومان مازاد بر سهم خراسان جنوبی با کارمزد ۱۱ درصد برای استان اختصاص یافت.

به گفته وی جهاد کشاورزی حق دخل و تصرف در سهمیه‌های اختصاص یافته برای نهاده‌های دامی برای دامداری‌های صنعتی و سنتی را ندارد و به دلیل اینکه در دامداری صنعتی هزینه‌ها و شیر تولید شده بیشتر است سهمیه دامداری‌های صنعتی از نهاده‌های دامی نسبت به دامداری‌های سنتی بیشتر است.

وی تصریح کرد: اختصاص سهمیه بیشتر نهاده‌های دامی برای عشایر دامدار نسبت به دیگر دامداران سبب نارضایتی شده و بیشتر آنها از بی عدالتی رنج می‌برند.

وی از جذب سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در خصوص ایجاد بزرگترین راه زرشک خاورمیانه در منطقه افین و زیرکوه خبر داد و اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در حوزه گسترش توریست کشاورزی و ایجاد شهرک‌های تخصصی زرشک برنامه‌ریزی شده که در آن همه زیرساخت‌های مورد نیاز وجود خواهد داشت و هرچند بیشترین سرمایه گذاران در بخش معدن فعالیت می‌کنند اما جذب سرمایه گذار در حوزه کشاورزی آغاز شده است.

جعفری تصریح کرد: با تعریف ابر فرآوری زرشک، زعفران و عناب و ارسال آن به تهران زمینه اجرای آن در آینده نزدیک فراهم شده است و برای اجرای هر یک از این طرح‌ها ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان نیاز است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری برای فعالیت در حوزه پرورش شتر مرغ جذب شده است، گفت: سرمایه گذار هفته آینده برای بررسی زمینه‌های پرورش پنج تا ۱۰ هزار قطعه شتر مرغ به خراسان جنوبی می‌آید تا برای اولین بار در کشور کار را انجام دهد.

وی با اعلام موافقت خود در خصوص ایجاد مجتمع‌های زرشک اظهار کرد: همچنین در زمینه معرفی زرشک کتابچه‌ای ۴۰ صفحه‌ای به زبان انگلیسی و فارسی درباره زرشک تألیف و برای سفارت‌های ایران در خارج از کشور ارسال شده است.

وی ادامه داد: در قالب تبصره ۱۸، ۱۲۵ میلیارد تومان به حوزه کشاورزی خراسان جنوبی برای احیای قنوات تخصیص یافته است و وعده می‌دهم که برای هر شهرستان استان ۵۰۰ میلیون تومان برای احیای قنوات تخصیص یابد.

جعفری با تشکر از دغدغه مندی اعضای شورای اسلامی خراسان جنوبی اعلام کرد: نمایندگان مردم باید مشکلات آنها را همان طوری که آنها بیان می‌کنند، مطرح و پیگیری کنند.

به گفته وی وزیر جهاد کشاورزی برای تبدیل وضعیت موجود به اقتدار غذایی ایران اسلامی در غرب آسیا برنامه‌ریزی کرده است که امیدواریم با تلاش همگان این مهم با توجه به اینکه حرف آخر را در شرایط فعلی غذا به جای اسلحه در جهان می‌زند، در کشور عملیاتی شود.

وی اجرای کشاورزی قرار دادی را از اولویت‌های دولت سیزدهم اعلام کرد و گفت: این کار در استان در دو هزار و۵۰۰ هکتار آغاز شد.

وی تصریح کرد: سال آینده در خصوص پنبه و گندم و کشاورزی قراردادی تکلیف داریم و بعضی از محصولات کشاورزی مانند تولید علوفه، گیاهان دارویی، زرشک و بعضی از محصولات دیگر در این خصوص در حال اجرا است.