حضور پرشور مردم تبریز در دیدار مجازی با رهبر معظم انقلاب

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امسال در دومین سال متوالی به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا، دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب در آستانه سالروز قیام ۲۹ بهمن به شکل مجازی برگزار شد.

این دیدار قبل از ظهر امروز پنج شنبه در محل مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و با حضور پرشور مردم تبریز برگزار شد.

در ابتدای این مراسم بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید گروه سرود ولایت ۱۴۰۰ با هدف عرض ارادت مردم آذربایجان به مقام معظم رهبری و همچنین تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل (ره) به دو زبان ترکی آذربایجانی و فارسی به اجرای برنامه پرداختند.

بعد از اجرای این برنامه، مداح سرشناس تبریزی حاج مهدی خادم آذریان به مناسبت سالروز رحلت جانگداز حضرت زینب (س) ذکر مصیبت کرد.

بعد از این برنامه نیز حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز در سخنانی تاکید کرد: مردم آذربایجان همواره در لبیک به فرامین رهبری اولین بوده‌اند و برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تلاش کرده‌اند و در ادامه لبیک به فرامین رهبری نیز برنامه‌های گوناگونی برای تبیین نقش ویژه و اساسی آذربایجان در طول تاریخ انقلاب تدوین و اجرا شده است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حالی که جهان خود را برای دوران پساآمریکا آماده می‌کند، گفت: دشمن برای بقای خود و پیشبرد اهداف مسموم خود، غیرت دینی ما را هدف قرار داده است.

وی اذعان داشت: مقابله با نفوذ دشمن، مستلزم استفاده از تمامی ظرفیت‌های بصیرت افزایی های موجود است و آذربایجان بار دیگر نقش خود به عنوان میان دار، ایفا خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: این طلبه امانت دار بر اساس عهدی که با خدای خود در مسیر حرکت در مشی شما دارم، روحیه انس خود با مستمندین و پیگیری مشکلات آنان و ارتقای خدمات رسانی به مناطق محروم استان را دنبال کرده و در تلاش بوده‌ام تا روابط صمیمی خود با دانشگاهیان، اهالی مدرسه و صاحبان صنایع و اصناف و پیگیری مشکلات آنان را در اولویت قرار دهم.

حضور اقشار مختلف مردمی، جوانان و نوجوانان در کنار خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان دفاع مقدس، روحانیون، جانبازان، دانشجویان و جمعی از اهالی ولایت مدار تبریز یکی دیگر از حاشیه‌های جالب مراسم امروز بود.

گفتنی است قیام ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶ دومین حرکت گسترده اسلامی و مردمی است که متعاقب قیام خونین ۱۹ دی مردم قم در شهر قهرمان‌پرور تبریز صورت گرفت که با دخالت ایادی پهلوی، خشم و انزجار مردم تبریز به جوش آمده و قیام تاریخی افتخارآمیزی بر پیشانی این شهر ولایت‌مدار حک شد و این حرکت راه امت اسلامی را به راه خونینی که در بیش روی داشت پیوند داد و لحظاتی را به دنبال آورد که از آن خورشید حیات‌آفرین انقلاب اسلامی آغاز به درخشش کرد.