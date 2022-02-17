تفاهم نامه همکاری فدراسیون جودو ایران و ترکیه امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو کشورمان روز گذشته چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ با دعوت رسمی «سزار هویسز» رئیس فدراسیون جودو کشور ترکیه راهی این کشور شد.

در بدو ورود میراسماعیلی به همراه مصطفی کریمی مدیر سازمان تیم‌های ملی به ترکیه، رئیس فدراسیون جودو این کشور برای خوش آمد گویی به استقبال آنها آمد و از صبح امروز پنج شنبه ۲۸ بهمن ماه جلسات به صورت رسمی آغاز شد.

در جلسه صبح امروز (پنج شنبه) میراسماعیلی با همتای ترکیه‌ای خود در محل فدراسیون جودو این کشور دیدار و گفت و گو داشت و در نهایت تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون جودو ایران و ترکیه امضا شد.

در این جلسه مقرر شد تا کمپ تمرینی مشترک تیم‌های ملی این دو کشور به زودی برگزار شود. ارتقا سطح فنی مربیان دو کشور از جمله توافقاتی بود که در این تفاهم نامه امضا شد. در پایان این جلسه ۳ ساعته، میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو کشورمان از بخش‌های مختلف فدراسیون جودو ترکیه بازدید به عمل آورد.

وی در ادامه از زیر ساخت‌های جودو این کشور همچون، محل ساخت آکادمی جدید جودو، محل کمپ تیم‌های ملی، سالن بدنسازی و جودو این کشور بازدید کرد.