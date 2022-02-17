به گزارش خبرنگار مهر، اصغر باقرزاده ظهر پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین زمان دانشآموزان در منزل و در کنار خانواده سپری میشود، در واقع نقش تربیتی والدین در این برهه بسیار مهم است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به هجمههای وارده به آموزش و پرورش و زیر سوال بردن تلاشهای معلمان و مربیان پرورشی افزود: والدین نیز باید نقش تربیتی خود را برای دانش آموزان ایفا کنند، نقش تربیتی والدین و معلمان برای دانش آموزان باید به صورت توأمان اجرا شود.
وی با تأکید بر اینکه همگان باید نقش تربیتی خود را احیا کنند و با دانشآموز ارتباط داشته باشند، خاطرنشان کرد: در دوره جدید مدیریت وزارت آموزش و پرورش، به مربیان پرورشی تأکید داریم که نقاط مغفول را دریابند چرا که دانشآموز در عین تعلیم، نیاز به بازی و سرگرمی دارد و در این عرصهها دشمن به جای ما در حال پر کردن وقت دانشآموزان است.
باقرزاده بیان کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط پیش آمده ناشی از کرونا، ارتباط با دانشآموزان قطع شده است و حضور دانشآموزان در ساعات غیر درسی در شبکههای اجتماعی است بنابراین ما نیز بهعنوان متولی آموزش و پرورش باید در این عرصهها حضور فعال و مؤثر داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تا زمانی که ارتباط میان معلم و دانشآموز برقرار نشود هیچ برنامه تربیتی را نمیتوان اجرا کرد، گفت: با توجه به امکاناتی مانند اردوگاه و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، باید دانشآموزان را به این مبادی و امکانات مرتبط کنیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش جایگاه معلم را والا دانست و افزود: خدمات و زحمات معلم با بازنشستگی به پایان نمیرسد و مرحله استفاده از تجربیات این عزیزان باقی میماند.
گفتنی است؛ در این مراسم با قدردانی از خدمات چهار ساله «قاسمعلی خدابنده» در سمت مدیرکلی آموزش و پرورش خراسان رضوی سید امیر شوشتری بهعنوان سرپرست این اداره کل معرفی شد.
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