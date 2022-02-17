سالن ورزشی پهلوان حسن یزدانی در جویبار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز مدیرکل ورزش و جوانان مازندران ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاح سالن ورزشی حسن یزدانی در روستای لپوصحرا جویبار با اظهار اینکه برای فاز اول این پروژه از محل آورده سرمایه گذار و تسهیلات بانکی ۲۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری شد، افزود: در فازهای بعدی سالنهای استخر ورزشی، تیراندازی و اسب سواری راه اندازی میشود.
وی مساحت فاز اول سالن ورزشی حسن یزدانی را ۷۳۰ مترمربع بیان کرد و گفت: کل مساحت زمین مجموعه ورزشی حسن یزدانی ۱۰ هکتار است و برای تکمیل فازهای بعدی، اعتبارات ملی و استانی تخصیص مییابد.
روستای لپوصحرا زادگاه حسن یزدانی پهلوان وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی ایران و جهان است.
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