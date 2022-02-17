نامه دختر شهید سلیمانی خطاب به دختران کانون پرورش فکری کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه ادبی نامه‌های بی قرار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه که به علت شرایط کرونایی استان در فضای مجازی برگزار شد و برگزیدگان این برنامه معرفی شدند.

مهناز فتاحی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه نیز با حضور در این برنامه اظهار کرد: افتخار داریم که با برنامه «نامه‌های بی‌قرار» بتوانیم یاد و نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را زنده نگه داریم.

وی افزود: آثار شرکت‌کنندگان در برنامه نامه‌های بی قرار را که خواندیم، پر از احساس، پر از مهربانی و صمیمیت نسبت به سردار شهید سلیمانی بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: من به وجود تک تک شما کودکان و نوجوانان، اعضا، مربیان و همکاران خوبم که در این برنامه مشارکت داشتند، افتخار می‌کنم.

فتاحی از رونمایی متن نامه دختر شهید سلیمانی خبر داد و بیان کرد: شنیدن و دیدن نامه دختر سردار شهید سلیمانی برای خود من هم احساس شور و شوق دارد.

رونمایی از نامه دختر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

در بخشی از این برنامه ادبی از نامه نرجس سلیمانی، دختر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای اعضای دختر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه رونمایی شد.

متن نامه دختر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام هی حتی مطلع الفجر

سلام بر دختران ماه‌صورت و مهرسیرت ایران زمین.

بند بند نامه‌های آکنده از محبت و لطف شما عزیزان را خواندم.

در پس هر کلمه برآمده از چشمه مهرافشان شما فرزندان عزیز، تعلق خاطر و تصمیم به حرکت استوار بر مدار طهارت طنین‌انداز است.

شما دردانه‌های کوهساران هر یک به تنهایی می‌توانید و باید منعکس کننده ارزش‌های والای انسانی و اسلامی و محتوای جاری سجایای اخلاقی پرمایه وطن خویش باشید.

روایت دلاوری‌ها، شجاعت‌ها و ایثار صدها هزار لاله گلگون کفن در رفتار، گفتار و کردار شما برای انتقال به آیندگان به امانت ودیعه گذارده شده است.

شما گوهرهایی پاک و خالی از خلل، حافظ ارزش‌های حقیقی سرزمین به عمق تاریخ و پهنای انسانیت و ارتفاع قله‌های بلند جهاد فی سبیل الله هستید.

التماس دعا خواهرتان نرجس سلیمانی