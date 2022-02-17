مقابله جنگنده روسیه با هواپیمای گشت زنی آمریکا بر فراز مدیترانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک جنگنده روسی به صورت خطرناک به یک هواپیمای گشت زنی آمریکایی در حریم دریای مدیترانه نزدیک شد به طوری که فاصله آنها به کمتر از یک و نیم متر رسید.

اسپوتنیک با اعلام این خبر افزود: یک هواپیمای «بوئینگ P-۸A Poseidon» متعلق به نیروی هوایی آمریکا در حال گشت زنی بر فراز منطقه محل حضور پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه و پرواز در حریم هوایی دریای مدیترانه بود که به سرعت یک جنگنده روسی با آن مقابله کرد.

روزنامه «وال استریت ژورنال» نیز با انتشار خبر مشابهی اعلام کرد: یک فروند جنگنده سوخو -۳۵ روسیه وارد خط پرواز هواپیمای «P-۸A» شد و از فاصله ۱.۵ متری آن عبور کرد.

همچنین سیستم «فلایت رادار» که به صورت ۲۴ ساعته در حال پروازهای هوایی بین المللی است، حرکت یک هواپیمای آمریکایی را در مسیر غیرعادی ثبت کرده که پس از مقابله جنگنده روسی با آن به مسیر صحیح بازگشته است.

روزنامه وال استریت ژورنال زمان این حادثه را ۱۲ فوریه ماه جاری اعلام کرد.

این در حالی است که برخی منابع خبری نیز به نقل از وزارت دفاع آمریکا به این حادثه اشاره کرده و به نقل از یکی از سخنگویان پنتاگون افزودند: در این حادثه هیچکس آسیب ندید اما چنین تعاملاتی می‌تواند به محاسبات اشتباه منتهی شود و برآیند بسیار خطرناک‌تری داشته باشد».

وی ادامه داد: «ایالات متحده به عملیات ایمن، حرفه‌ای و مطابق با قوانین بین المللی در آب‌ها و حریم هوایی بین المللی ادامه خواهد داد. ما انتظار داریم روسیه نیز همین کار را انجام دهد».