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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۷:۳۹

رئیس پارلمان لبنان:

مسأله فلسطین یک مسأله مرکزی است/ لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی

مسأله فلسطین یک مسأله مرکزی است/ لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی

«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در سخنانی تأکید کرد که مسأله فلسطین یک مسأله مرکزی و محوری است و اهمیت خود را از دست نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان امروز پنجشنبه سخنانی را در خصوص مسأله فلسطین مطرح کرد. وی گفت: مسأله فلسطین یک مسأله مرکزی و محوری است و اهمیت خود را از دست نخواهد داد.

بر اساس این گزارش، رئیس پارلمان لبنان اظهار داشت: باید برای تحقق وحدت میان فلسطینیان تلاش کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسأله برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان نیز اشاره کرد و گفت: انتخابات باید در موعد مقرر برگزار گردد.

نبیه بری در این خصوص اظهار داشت: علیرغم فشارهای سیاسی که وجود دارد ما اصرار داریم انتخابات در موعد مقرر برگزار شود. ما خواستار شفافیت در انتخابات هستیم. از نهادها و دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم که فعالیت‌های خود برای برگزاری انتخابات را با قدرت انجام دهند.

رئیس پارلمان لبنان در خصوص سیاست خارجی این کشور نیز گفت: سوریه به مثابه گذرگاهی در مسیر تحقق همبستگی عربی محسوب می‌شود. لبنان به دنبال داشتن بهترین روابط با تمامی کشورهای عربی است. ما از مذاکرات و گفتگوها میان ایران و عربستان حمایت می‌کنیم.

کد مطلب 5427019

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