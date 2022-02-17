مسأله فلسطین یک مسأله مرکزی است/ لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان امروز پنجشنبه سخنانی را در خصوص مسأله فلسطین مطرح کرد. وی گفت: مسأله فلسطین یک مسأله مرکزی و محوری است و اهمیت خود را از دست نخواهد داد.

بر اساس این گزارش، رئیس پارلمان لبنان اظهار داشت: باید برای تحقق وحدت میان فلسطینیان تلاش کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسأله برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان نیز اشاره کرد و گفت: انتخابات باید در موعد مقرر برگزار گردد.

نبیه بری در این خصوص اظهار داشت: علیرغم فشارهای سیاسی که وجود دارد ما اصرار داریم انتخابات در موعد مقرر برگزار شود. ما خواستار شفافیت در انتخابات هستیم. از نهادها و دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم که فعالیت‌های خود برای برگزاری انتخابات را با قدرت انجام دهند.

رئیس پارلمان لبنان در خصوص سیاست خارجی این کشور نیز گفت: سوریه به مثابه گذرگاهی در مسیر تحقق همبستگی عربی محسوب می‌شود. لبنان به دنبال داشتن بهترین روابط با تمامی کشورهای عربی است. ما از مذاکرات و گفتگوها میان ایران و عربستان حمایت می‌کنیم.