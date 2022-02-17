اختصاص ۲۰ میلیون متر مکعب آب به باغات قیر و کارزین

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعد از ظهر پنجشنبه در سفر به قیروکارزین بر حل مشکلات مطرح شده این شهرستان در بخش‌های آب شرب و کشاورزی از سد سلمان فارسی، جاده‌های قیروکارزین، طرح توسعه بیمارستان و مشکل مسکن مهر قول مساعد داد.

وی افزود: در بحث مشکل آب کشاورزی با وزارت نیرو و معاونت آب هماهنگی لازم صورت گرفته و مقرر شد برای دو هزار هکتار از باغات غرب قیر ۲۰ میلیون متر مکعب آب در سال اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: مشکلاتی در بخش مسکن مهر در خصوص فاضلاب و محوطه سازی وجود دارد که با هماهنگی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یک میلیارد تومان از محل اعتبارات این سازمان برای حل این مشکلات اختصاص یافت.

نیکزاد با بیان اینکه برای اتمام طرح آبرسانی به شهر قیر از سد سلمان فارسی ۳۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است گفت: ۲۰ میلیارد اعتبار برای این طرح در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شده است که مصوب می‌کنیم این اعتبار در سه ماهه اول سال پرداخت شود.

وی اضافه کرد: ۱۵ میلیارد دیگر نیز از محل اعتبارات در اختیار پرداخت می‌کنیم تا قبل از فصل گرما طرح آبرسانی به شهر قیر از سد سلمان فارسی به بهره برداری برسد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح توسعه بیمارستان قیروکارزین گفت: بیمارستان ۳۲ تختخوابی این شهرستان با پیشرفت ۷۵ درصدی برای اتمام نیازمند ۲۰ میلیارد تومان اعتبار است که در گفتگو با معاون وزیر بهداشت مقرر شد ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار پرداخت کنند تا طرح توسعه بیمارستان به اتمام برسد.