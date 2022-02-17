آستین: روسیه نیروهایش را به مرزها نزدیک تر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود در مقر ناتو در بروکسل مدعی شد که واشنگتن شاهد این مسئله است که روسیه ذخایر خونی را جمع آوری کرده، نیروهایش را به مرزهای اوکراین نزدیک تر کرده است و هواپیماهای جنگی بیشتری به هوا بلند می کند.

آستین در این باره گفت: من خودم چند وقت پیش یک سرباز بودم. من به تجربه می دانم که شما این جور کارها را بی دلیل انجام نمی دهید و اگر در حال آماده شدن برای جمع کردن وسایل و رفتن به خانه هستید، مطمئناً آنها را انجام نمی دهید.

وزیر دفاع آمریکا در ادامه افزود: ما می بینیم که آنها با هواپیماهای جنگی و پشتیبانی بیشتری پرواز می کنند. ما می بینیم که آنها در دریای سیاه آمادگی خود را بیشتر می کنند. ما حتی می بینیم که آنها ذخایر خون گرد آوری می کنند.

وی گفت که ناتو راه‌هایی را برای افزایش آمادگی نظامی خود بررسی خواهد کرد.

او همچنین ادعای ایالات متحده در مورد عملیات احتمالی روسیه با پرچم دروغین را برای توجیه یک حمله تکرار کرد، و گفت: این یک بازی است که ما در گذشته شاهد اجرای آنها بوده ایم. بنابراین، ما و متحدانمان هوشیار خواهیم بود.

وی همچنین افزود که ایالات متحده معتقد است که هنوز امکان حل دیپلماتیک بحران اوکراین با مشارکت روسیه وجود دارد و واشنگتن از اظهارات رئیس جمهور روسیه در این زمینه استقبال می کند.

آستین در این باره گفت: یکی از مواردی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بیان کرده است، تمایل وی به ادامه گفتگو است و همانطور که قبلاً گفته ایم، ما از این امر استقبال می کنیم. ما معتقدیم که هنوز زمان و فرصت برای دیپلماسی با روسیه وجود دارد.

رئیس پنتاگون در پایان گفت که واشنگتن برخی از نیروهای خود را از آلمان به بلغارستان به خاطر فرصت های آموزشی مشترک و قابلیت همکاری بهتر منتقل می کند.