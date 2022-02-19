به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفارت روسیه در آمریکا در بیانیه‌ای با رد ادعاهای واشنگتن، اعلام کرد که مسکو در حملات سایبری اخیر علیه بانک‌های اوکراین دخیل نبوده است.

در این بیانیه آمده است: ما اظهارات بی اساس دولت آمریکا را قاطعانه رد و تاکید می‌کنیم که روسیه در حوادث مذکور دست نداشته و هیچ گونه عملیات مخربی در فضای مجازی انجام نداده است.

هیئت دیپلماتیک روسیه اظهارات «نوبرگر» را ضد مسکو توصیف کرد.

«آن نوبرگر» معاون مشاور امنیت ملی در امور سایبری و فناوری‌های نوظهور، دیروز جمعه گفت که دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا بر این باور است که عوامل سایبری روسیه اخیراً نهادهای دولتی اوکراین از جمله وزارت دفاع این کشور را هدف قرار داده‌اند.

نوبرگر گفت: ما دولت روسیه را مسئول حملات سایبری علیه بانک‌های اوکراین طی هفته جاری می‌دانیم.

مرکز امنیت سایبری اوکراین روز سه شنبه اعلام کرده بود که شماری از پایگاه‌های الکترونیکی از جمله وب سایت وزارت دفاع این کشور مورد حمله سایبری قرار گرفته است.

همه اینها در حالی است که غرب و بویژه آمریکا، روسیه را به آماده شدن برای حمله به اوکراین متهم می‌کنند؛ اتهامی که کرملین آن را رد می‌کند.