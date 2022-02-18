امنیت پایدار و مطلوبی در شمال خلیج فارس برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه ضمن بازدید از یگان‌های نیروی دریایی سپاه در منطقه شمال خلیج فارس از نزدیک وضعیت آمادگی رزم و توان رزمی، عملیاتی یگان‌های شناوری، موشکی، جنگال و پهپادی را مورد بررسی میدانی قرار داد و آخرین تاکتیک‌ها و برنامه‌های ارتقاء توان رزم را به فرماندهان یگان‌های عمل کننده ابلاغ کرد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: هدف از تداوم این بازدیدها و مشاهده عینی وضعیت یگان‌های مستقر در منطقه شمال خلیج فارس، بررسی آخرین وضعیت آمادگی‌های رزم یگان‌ها و عرض خدا قوت به رزمندگان دریا دل منطقه سوم نیروی دریایی سپاه می‌باشد.

دریادار تنگسیری تصریح کرد: بررسی‌های میدانی نشان از وجود روحیه غیرت دینی، شجاعت و سلحشوری نیروها و آمادگی کامل سامانه‌ها و تجهیزات عملیاتی در تمامی وضعیت‌های رزم دریا پایه می‌باشد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اعلام مثبت بودن سطح آمادگی‌ها برای دفاع از مرزهای آبی و منافع و امنیت کشور عزیزمان، گفت: با رصد کامل و اشراف اطلاعاتی هوشمند بر اوضاع منطقه شمال خلیج فارس، امنیت پایدار و مطلوبی در این منطقه برقرار است.

در ادامه سردار تنگسیری با اشاره به نقش و تأثیر معنویت در آمادگی رزم، ابراز داشت: آنچه در نیروهای مسلح و نیروی دریایی سپاه موج می‌زند، مشاهده روحیه معنوی و برادری است که هر چه تقویت شود هنوز جا برای ارتقاء دارد و باید بیشتر مورد توجه همه ما رزمندگان قرار گیرد.

در ادامه این بازدید، سردار تنگسیری با حضور در یادمان شهدای والفجر ۸ به مقبره شهدای والامقام و یادمان شهدای والفجر هشت، ادای احترام کرد.