به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قاسمیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل طی نامه‌ای به مدیرکل آموزش و پرورش استان اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های اعضای ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان و در راستای کنترل پیک ششم که با شدت بالای سرایت سویه اومیکرون همراه است، کلیه مدارس و مقاطع تحصیلی از روز شنبه ۳۰ بهمن ماه به مدت یک هفته، به صورت غیرحضوری و آموزش‌ها از طریق شبکه شاد انجام می‌گیرد.