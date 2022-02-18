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۲۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۲۶

با تصمیم ستاد مقابله با کرونا؛

آموزش کلیه مدارس اردبیل از ۳۰ بهمن‌ماه غیرحضوری شد

آموزش کلیه مدارس اردبیل از ۳۰ بهمن‌ماه غیرحضوری شد

اردبیل-کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی استان از روز شنبه ۳۰ بهمن به مدت یک هفته غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قاسمیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل طی نامه‌ای به مدیرکل آموزش و پرورش استان اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های اعضای ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان و در راستای کنترل پیک ششم که با شدت بالای سرایت سویه اومیکرون همراه است، کلیه مدارس و مقاطع تحصیلی از روز شنبه ۳۰ بهمن ماه به مدت یک هفته، به صورت غیرحضوری و آموزش‌ها از طریق شبکه شاد انجام می‌گیرد.

کد مطلب 5427541

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    نظرات

    • جلال RO ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      تهرانو باید قرنطینه کنید
    • IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      برای حفظ جان بچه ها ستاد کرونا سفرهای نوروزی را مطلقا ممنوع کند

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