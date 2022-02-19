بیشترین ابتلا به کرونا در خانمیرزا مربوط به سیستم آموزشی است

یوسف مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشترین کادر آموزش شهرستان خانمیرزا از دیگر شهرستان‌ها تأمین می‌شود، اظهار کرد: این مهم موجب شده شیوع و ابتلاء به کرونا در بخش سیستم آموزشی این شهرستان افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه کلیه اقدامات همچون برگزاری کلاس‌ها با کمترین تعداد دانش آموز و کاهش ساعت کلاس انجام شده است، تصریح کرد: این مسئله موجب جلوگیری از شیوع کرونا در سیستم آموزشی نشده فلذا تغییر روش آموزش و برگزاری کلاس درس به صورت غیر حضوری باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار خانمیرزا با بیان اینکه این شهرستان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد، عنوان کرد: حدود ۳۵ درصد از جمعیت هدف در خانمیرزا دز یادآور کرونا یا همان دز سوم را تزریق کرده اند.

مرادی ادامه داد: از ابتدای طرح واکسیناسیون کرونا تا کنون حدود ۹۰ درصد از جمعیت دز نخست و ۸۰ درصد دز دوم را دریافت کرده اند.

وی به ضرورت رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی اشاره کرد و افزود: واکسیناسیون کرونا در کلیه مراکز تجمیعی و مراکز سلامت در این شهرستان انجام می‌شود فلذا از مردم تقاضا می‌شود اقدام به تزریق دز یادآور کرونا کنند.