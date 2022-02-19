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۳۰ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۳۰

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف ۲۴ قبضه سلاح غیر مجاز در لرستان/ توقیف پارچه‌های قاچاق

کشف ۲۴ قبضه سلاح غیر مجاز در لرستان/ توقیف پارچه‌های قاچاق

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به کشف ۲۴ قبضه سلاح غیر مجاز در این استان، از توقیف محموله پارچه‌های قاچاق در آزاد راه پل زال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور بالا بردن ارتقا ضریب امنیت شهروندان در سطح استان، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت پلیس امنیت عمومی و با حضور همه عوامل انتظامی، پلیس‌های تخصصی و شهرستان‌های تابعه به منظور جمع آوری سلاح و مهمات در نقاط آلوده و جرم خیز و محورهای مواصلاتی لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح ۲۴ قبضه سلاح شکاری و جنگی و ۳۰ عدد انواع فشنگ غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان، با اشاره به دستگیری ۱۵ نفر در این رابطه، گفت: پلیس لرستان با همکاری دستگاه قضائی با تمام توان با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برخورد قانونی خواهد کرد.

توقیف محموله پارچه قاچاق در آزاد راه پل زال

سردار الهی در ادامه سخنان خود بیان داشت: مأموران مبارزه با کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی استان، در آزاد راه پل زال - خرم آباد یک دستگاه کامیون حامل بار که از استان‌های جنوبی به مقصد پایتخت بارگیری شده بود را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۴۸ طاقه پارچه قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان، با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار الهی با بیان اینکه هدف قاچاقچیان کالا تخریب ریشه اقتصادی و اجتماعی جامعه است، از شهروندان خواست با استفاده از کالای ایرانی ضمن ایجاد زمینه اشتغال در داخل کشور از هدر رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری کنند.

کد مطلب 5428463

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