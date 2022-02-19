به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور بالا بردن ارتقا ضریب امنیت شهروندان در سطح استان، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت پلیس امنیت عمومی و با حضور همه عوامل انتظامی، پلیس‌های تخصصی و شهرستان‌های تابعه به منظور جمع آوری سلاح و مهمات در نقاط آلوده و جرم خیز و محورهای مواصلاتی لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح ۲۴ قبضه سلاح شکاری و جنگی و ۳۰ عدد انواع فشنگ غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان، با اشاره به دستگیری ۱۵ نفر در این رابطه، گفت: پلیس لرستان با همکاری دستگاه قضائی با تمام توان با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برخورد قانونی خواهد کرد.

توقیف محموله پارچه قاچاق در آزاد راه پل زال



سردار الهی در ادامه سخنان خود بیان داشت: مأموران مبارزه با کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی استان، در آزاد راه پل زال - خرم آباد یک دستگاه کامیون حامل بار که از استان‌های جنوبی به مقصد پایتخت بارگیری شده بود را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۴۸ طاقه پارچه قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان، با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار الهی با بیان اینکه هدف قاچاقچیان کالا تخریب ریشه اقتصادی و اجتماعی جامعه است، از شهروندان خواست با استفاده از کالای ایرانی ضمن ایجاد زمینه اشتغال در داخل کشور از هدر رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری کنند.