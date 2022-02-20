بازیکن تیم ملی فوتسال بانوان مدال خود را کمیته امدا اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هانیه فرهادی در این مراسم با بیان اینکه جوانمرد بودن به سن و سال بودن و جنس نیست، گفت: از نزدیک شاهد کمک کمیته امداد به نیازمندان بودم، به همین دلیل تصمیم گرفتم تا من هم به سهم خودم نقشی برای کمک به نیازمندان ایفا کنم.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) فارس نیز با بیان اینکه ۶۰ درصد از جمعیت تحت حمایت پوشش کمیته را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، گفت: در حوزه امور بانوان باید به فکر اشتغال بانوان باشیم که البته ما در کمیته امداد در خط مقدم این اقدام هستیم.

محمد بذرافشان ضمن قدردانی از کار خیر ورزشکار شیرازی که برای نیازمندان انجام داده است، افزود: اینکه یک ورزشکار مدال جهانی خود را به نفع نیازمندان تقدیم می‌کند، کار شایسته‌ای است که باید تجلیل شود.

او بر ضرورت همکاری اصحاب رسانه و نخبگان برای ترویج فرهنگ انفاق و کمک به نیازمندان و محرومان تأکید کرد و گفت: وقتی برای جشنی مانند جشن نیکوکاری دعوت می‌کنیم، انتظار است که هر کسی به خصوص نخبگان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی به این قضیه ورود کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) فارس همچنین از جامعه قرآنی، هنرمندان، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم برای مشارکت در این امورات خیر دعوت به عمل آورد و گفت: باید همه دست به دست هم دهیم تا بتوانیم به خصوص در آستانه فرا رسیدن عید نوروز و ماه رمضان بخشی از نیازمندی محرومان را برطرف کنیم.