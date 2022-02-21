به گزارش خبرنگار مهر، مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه بر اساس برنامه‌ریزی که طی سال‌های اخیر طراحی کرده است، اجرای تواشیح و برنامه‌هایی از این دست را در حاشیه مسابقات بین‌المللی قرآن کریم به فراخوان گذاشته تا فرصت یکسانی به تمامی گروه‌های فعال در سراسر کشور برای اجرا در صحن این رویداد بین‌المللی داده شود.

بر همین اساس واحد رسانه‌ای مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه اطلاعیه فراخوان ارسال آثار همسرایی و همخوانی ویژه سی و هشتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم را اعلام کرده است.

در این اطلاعیه آمده است؛ مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه جهت ویژه برنامه‌های سی و هشتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، در راستای اهداف خود، از گروه‌های همسرایی و همخوانی کشور دعوت می‌کند، آثار فاخری در موضوعات مشخص شده، با ضوابط زیر، ارسال نمایند.

در این اطلاعیه استفاده از ظرفیت هنر همسرایی و همخوانی در انتقال پیام‌های مذهبی و انقلابی، گسترش آثار فاخر همسرایی و همخوانی در موضوعات روزِ جهان اسلام و مرتبط با اهداف مسابقات بین‌المللی و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر همسرایی و همخوانی و کمک به معرفی و انتشار این آثار به عنوان اهداف این فراخوان اعلام شده است.

همچنین از متقاضیان درخواست شده است تا آثار خود را با موضوعاتی همچون پیامبر رحمت، منادی وحدت، قرآن، محور وحدت جوامع اسلامی، مسلمانان و استکبار ستیزی، امام خمینی (ره)، منادی وحدت جوامع اسلامی و انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز ظهور منجی موعود (عج)، امام حسین اسوه مبارزه با ظلم به دبیرخانه ارسال کنند.

همچنین ضوابطی که برای این کار در نظر گرفته شده است به شرح زیر است؛

۱- مدت زمان اثر، بین ۵ تا ۷ دقیقه باشد.

۲- فایل ارسالی با کیفیت استودیویی ضبط و تولید شده باشد. آثار فاقد کیفیت مطلوب، مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

۳ - استفاده از وُکال‌های صوتی و آوایی در زمینه در آثار بلامانع بوده و استفاده از ساز و موسیقی ممنوع است.

۴ - آثار فردی مورد پذیرش نبوده و حداقل افراد گروه به منظور اجرای برنامه ۶ نفر است.

۵ - آثار ارسالی توسط چند نفر از اساتید همسرایی و همخوانی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۶ - هر گروه مجاز است در تمامی موضوعات اعلام شده، اثر ارسال کند. در صورت تأیید بیش از یک اثر از یک گروه، تعیین موضوع اجرا، بر عهده ستاد برگزاری مسابقات است.

۷- ارسال اثر در فراخوان به منزله اجرای قطعی گروه نمی‌باشد و گروه‌های برتر جهت اجرا بعد از ارزیابی معرفی خواهند شد.

آخرین مهلت برای ارسال اثر به دبیرخانه روز ۵ اسفندماه اعلام شده و روز اعلام نتایج نیز ۶ اسفندماه در نظر گرفته شده است.

گروه‌های متقاضی می‌توانند آثار خود را از طریق آدرس الکترونیکی qurancompetitions2021@gmail.com ارسال کنند.

یادآور می‌شود، سی و هشتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران ۹ تا ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰ در سالن حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.