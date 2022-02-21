سلامت روده ها در نوع شدید کووید ۱۹ به خطر می افتد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، محققان کالج کینگ لندن نمونه‌هایی از دستگاه گوارش بیمارانی که پس از تشخیص ابتلاء به کووید ۱۹ در طول موج اول پاندمی جان خود را از دست دادند، بررسی کردند.

بافت لنفوئیدی در روده به طور معمول جمعیت میکروبی روده را سالم نگه می‌دارد که برای سلامتی ضروری هستند. محققان مشاهده کردند سیستمی که به طور معمول ترکیبات جوامع میکروبی را تنظیم می‌کند و به عنوان "تکه‌های پیر" (Pyer's Patches) شناخته می‌شود، در نوع شدید کووید ۱۹ به شدت مختل شده بودند.

در حالی که کووید ۱۹ شدید می‌تواند منجر به مشکلات تنفسی و تب بالا شود، برخی از بیماران ممکن است اسهال، تهوع و استفراغ را تجربه کنند که نشان دهنده درگیری دستگاه گوارش است.

پروفسور «جو اسپنسر» سرپرست تیم تحقیق، می‌گوید: این مطالعه نشان می‌دهد که در کووید ۱۹ شدید، این بخش کلیدی سیستم ایمنی مختل می‌شود، خواه خود روده به کروناویروس آلوده شده باشد یا نه. این مسئله احتمالاً در اختلالات جمعیت میکروبی روده در بیماران کووید ۱۹ نقش دارد.

مشاهدات نمونه‌ها نشان داد که ساختار و سلول‌های موجود در تکه‌های Peyer، گروهی از فولیکول‌های لنفاوی که روده‌های کوچک را می‌پوشاند، مستقل از سطوح محلی ویروس تغییر کرده است.

پروفسور اسپنسر افزود: در آینده درک عواملی که منجر به چنین اختلالات بافت لنفاوی در پاسخ‌های التهابی شدید می‌شود، مهم خواهد بود.