به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آخرین حادثه در منطقه شهری گوارولوس رخ داد، جایی که یک راننده پس از اینکه وسیله نقلیهاش در جریان توفان به داخل نهر افتاد، مفقود شد.
دفاع مدنی اعلام کرد که بارانهای شدید باعث رانش زمین، ریزش دیوار، سقوط درختان، برخورد صاعقه و جابجایی مردم از طریق سیلاب شده است.
دو مورد از جدیدترین مرگها در جزیره ایلهبلا در اقیانوس اطلس گزارش شد، جایی که یک مرد پس از غرق شدن در سیلاب غرق شد و دیگری بر اثر ریزش دیوار کشته شد.
مرگ و میر در چندین مکان از جمله شهر سائوپائولو، کامپوس دو جوردائو، گوارولوس، جوکیتیبا، بائورو و ایلهبلا تأیید شده است که نشاندهنده تأثیر گسترده آب و هوا است.
به گفته دفاع مدنی، در سواحل شمالی ایالت، بارندگی معادل سه هفته تنها در سه ساعت بارید.
