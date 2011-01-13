سیل در برزیل 335 کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بارندگیهای شدید در جنوب شرق برزیل سبب به راه افتادن سیل و گل و لای در بخش وسیعی از ریودوژانیرو شد.

بر این اساس جاری شدن گل و لای و سیلاب ناشی از این باران، خانه های بسیاری را در حومه این شهر ویران کرده و علاوه بر کشتن دست کم 335 نفر دهها نفر را نیز مفقود کرده است.

شدت بارندگیها همچنین سبب طغیان رودخانه در منطقه سرانا واقع در شمال ریودوژانیرو شده و صدمات زیادی را به زمینها و اماکن مسکونی این منطقه وارد کرده است.

تصاویر تلویزیونی از این منطقه حاکی از زیر آب رفتن صدها خانه است. به گفته یکی از مقامهای این منطقه سرعت سیل سبب شده که بسیاری از ساکنان فرصت خروج از خانه هایشان را پیدا نکنند.

هم اکنون نیروهای امدادی در حال کمک رسانی به بیش از هزار نفری هستند که در این سیل بی خانمان شده اند.

در همین حال مقامهای شهر ترس پولیس از مفقود شدن دست کم 50 نفر در این سیل که از شب گذشته جاری شده خبر می دهند.

همه ساله بارندگیهای شدید فصلی و جاری شدن گل و لای در برزیل صدها کشته برجای می گذارد که بیشتر قربانیان این حوادث ساکنان مناطق مجاور رودخانه ها و دامنه درها هستند.