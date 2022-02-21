انجام ۴۵۰۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی مهران

فرزاد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ۱۱ ماهه سال جاری چهار هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی‌های صورت گرفته و منجر به تشکیل ۲۴۶ مورد پرونده تخلف صنفی به ارزش ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شده است.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تصریح کرد: طی مدت زمان مذکور تعداد ۱۰۰ مورد گشت مشترک بازرسی با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه در مدت زمان مذکور تعداد ۵۴ مورد بازرسی صورت گرفته است.