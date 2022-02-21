تجربه موفق «یکشنبه های اهدای خون» در پایتخت/افزایش مشارکت بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مهدی زاده، در وبینار مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با مدیرانی استانی، با اشاره به موفقیت طرح یکشنبه‌های اهدای خون در جذب اهدا کنندگان بار اول و با سابقه و مشارکت فوق العاده بانوان در این طرح، گفت: بانوان در مناطقی که طرح اجرا شد از ۲۱ تا ۳۶ درصد مشارکت داشته اند که نسبت به متوسط اهدای خون که در حدود ۵ درصد است، شاخص قابل توجهی به شمار می‌رود.

مدیر کل انتقال خون استان تهران افزود: طرح اهدای خون محله محور و استقرار تیم سیار به خاطر کاهش تعداد مراکز اهدای خون در سطح شهر تهران، کاهش اهدا اولی‌ها، بانوان اهدا کننده و بالا رفتن سن جامعه یک ضرورت بود که با پیشنهاد مدیرعامل سازمان انتقال خون در استان تهران به اجرا در آمد.

وی افزود: با مشارکت فعال اداره کل سلامت شهرداری تهران و فعال سازی مناطق ۲۲ گانه برای دسترسی بهتر مردم به مراکز اهدای خون، تیم‌های سیار در محله‌های شهر فعال شد و طبق تفاهم نامه‌ای که با این اداره کل منعقد شد، تعدادی از متخصصان رشته‌های مرتبط نیز در منطقه ۲۲ برای مشارکت در خونگیری و فرایند اهدای خون اعلام آمادگی کردند که آموزش دیده و در تیم سیار مستقر شدند که کمک مهمی بود.

مهدی زاده، فعال شدن ظرفیت‌های تبلیغی و اطلاع رسانی شهری و رسانه‌های مربوط را از امتیازات مهم این برنامه دانست.

در ادامه این نشست وبیناری، عباس صداقت مدیر کل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، ضمن تاکید بر اهمیت معرفی فعالیت‌های موفق در زمینه اهدای خون، گفت: می‌توانیم این طرح را مدون کرده و اطلاعات مکتوب آن را در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار دهیم تا به عنوان یک تجربه موفق به کشورهای منطقه معرفی شود.