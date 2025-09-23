استقبال اهالی رسانه از اهدای خون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، تیم سیار سازمان انتقال خون از دو شنبه ۳۱ شهریور تا چهارشنبه دوم مهر ماه جاری به مناسبت هفته دفاع مقدس به دعوت بسیج سازمان صدا و سیما در این محل مستقر شده و طی دو روز اول با استقبال شایان توجه کارکنان رسانه ملی مواجه شده است. طی این مدت تیم سیار اهدای خون پذیرای کارکنان، مسئولان و چهره‌های آشنای رسانه ملی بود.

بنابراین گزارش معاون اجتماعی سازمان انتقال خون در جریان بازدید از تیم سیار اهدای خون مستقر در صدا و سیما با بیان اینکه رسانه ملی همواره در خط مقدم فرهنگسازی اجتماعی قرار دارد گفت: امروز بیش از هر زمانی نقش آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دقیق در حوزه سلامت عمومی برجسته است و صداو سیما به عنوان یک رسانه ملی و فراگیر توانسته است نقش بی بدیلی در ترویج فرهنگ اهدای خون ایفا کند.

شهرام میرزایی معاون اجتماعی سازمان انتقال خون تاکید کرد: گسترش فرهنگ اهدای مستمر خون که ضامن سلامت بیماران و حفظ و مدیریت ذخایر خون در کشور است بدون همکاری و همراهی رسانه‌ها خصوصاً رسانه ملی چنان که امروز در کشور شاهد آن هستیم امکان پذیر نبود تا جایی که بیش از نیمی از خون مورد نیاز کشور توسط اهدا کنندگان مستمر تأمین می‌شود.



معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با اشاره به تاثیر مستقیم برنامه‌ها و پیام‌های رسانه‌ای با موضوع مرتبط، در افزایش مشارکت مردم در اهدای خون گفت: تجربه نشان داده است در سالهای گذشته هر زمان که صدا و سیما به تولید و پخش برنامه‌های آموزشی، اطلاع رسانی و درخواست مشارکت بیشتر با موضوع اهدای خون اهتمام ورزیده است شاهد رشد محسوس حضور مردم در مراکز و پایگاه‌های اهدای خون بوده ایم که این نشان دهنده قدرت جریان سازی رسانه ملی در جهت دهی به افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است.



وی در ادامه ضمن قدردانی از کارکنان خدوم صدا و سیما که در این برنامه داوطلبانه مشارکت داشته اند تصریح کرد: کارکنان شریف رسانه ملی امروز با حضور فعال و اهدای خون نشان دادند که علاوه بر مسئولیت حرفه‌ای در عرصه اطلاع رسانی، خود در عمل نیز به عنوان الگوی مشارکت اجتماعی نقش ایفا می‌کنند.



گفتنی است با توجه به استقبال شایان توجه کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی می‌شود تا پایان این برنامه میزان خون اهدایی به بیش از ۲۰۰ واحد برسد.