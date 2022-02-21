به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت همراه از یگان‌های عملیاتی تیپ متحرک هجومی ۱۵۸ نیروی زمینی ارتش مستقر در مرزهای جنوب شرق کشور بازدید کرد.

سرلشکر باقری در این بازدید ضمن ارزیابی توان رزمی یگان‌های تیپ متحرک هجومی ۱۵۸ نیروی زمینی، روند حراست، تأمین امنیت و پایش مرزهای جنوب شرقی کشور توسط یگان‌های نیروی زمینی ارتش را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرزهای شرقی کشور از وضعیت کاملاً حساسی برخوردار است و خصوصاً مرزهای مشترک با کشور افغانستان نیاز به امنیت و آرامش مضاعفی دارد.

وی افزود: براین اساس علاوه بر واحد مرزبانی نیروی انتظامی که مسئولیت استقرار در پاسگاه‌ها و امنیت نوار مرزی را عهده‌دار است، به ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز مأموریت داده شده تا با استقرار یگان‌هایی در پشتیبانی از مرزبانی کشور، در شرایط ضروری به کمک همرزمان خود در یگان مرزبانی بیایند تا بتوانیم یک دفاع و امنیت چند لایه و مستحکمی را در این محدوده داشته باشیم.

سرلشکر باقری تصریح کرد: در بازدیدی که در بخش مرزهای شهرستان زابل و پیرامون آن انجام گرفت به محل حضور تیپ ۱۵۸ برقرار شده است که انشالله این امنیت همچنان پایدار خواهد بود.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، در این بازدید، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را همراهی کردند.